Regensburg - Wer ist Eike Hallitzky? Der bayerische Grünen-Chef, obwohl vor Jahren ein hartnäckiger Aufklärer in der Affäre um die bayerische Landesbank, bleibt einer breiteren Öffentlichkeit bis heute weitgehend unbekannt. Gleiches gilt für seine weibliche Co-Vorsitzende, die Landshuter Kommunalpolitikerin Sigi Hagl. Und selbst Landtagsfraktionschefin Margarete Bause, Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2013, ist weit entfernt von Bekanntheitsgraden, die CSU-Granden wie Horst Seehofer, Markus Söder und Ilse Aigner vorweisen können. Ein Manko, dass die Grünen allerdings auf anderem Feld zum großen Teil wettmachen - ihr großes Pfund ist die Kompetenz und Glaubwürdigkeit, die ihnen von Wählern in Fragen der Ökologie oder der Geschlechtergerechtigkeit gutgeschrieben werden.Charismatische Frontmänner vom Schlag des früheren Parteichefs Sepp Daxenberger könnten zwar zusätzliche Schubkraft geben. Im Zweifelsfall funktioniert es aber auch ganz gut ohne. Personenkult ist bei der Ökopartei ohnehin bis heute verpönt. Gerne mitgenommen wird dagegen das fette Wahlgeschenk, dass die CSU den Grünen soeben vor die Füße gelegt hat. Das Ja der Regierungspartei zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen, das über ein Ratsbegehren in der Landeshauptstadt durchgesetzt werden soll, entfesselt den ohnehin stark entwickelten Widerstandsgeist der Ökopartei. Die Landtagsabgeordneten Christian Magerl und Katharina Schulze, als Startbahngegener seit Jahren kampferprobt, sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ganz nebenbei lässt sich damit im bevölkerungsreichen Großraum München im Vorfeld der Wahlen zum Bundestag 2017 und zum Landtag 2018 kräftig punkten. Das Gegenteil gilt für die CSU. Sie trifft ein Bumerang-Effekt.

