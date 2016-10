Regensburg - von Reinhard Zweigler, MZ Zugegeben, das Bild von Geheimdienstlern, die im Trenchcoat und mit Schlapphut auf dem Kopf, gewissermaßen James-Bond-mäßig, internationalen Fieslingen auf der Spur sind, passt nicht mehr in die heutige, digitale Welt

Regensburg - von Reinhard Zweigler, MZ

Zugegeben, das Bild von Geheimdienstlern, die im Trenchcoat und mit Schlapphut auf dem Kopf, gewissermaßen James-Bond-mĂ€ĂŸig, internationalen Fieslingen auf der Spur sind, passt nicht mehr in die heutige, digitale Welt. Gleichwohl sind die Bedrohungen, die von Terroristen, aber auch Wirtschaftsspionen, WaffenhĂ€ndlern, Menschenschmugglern, Drogenmafia ausgehen, nicht geringer als im vorigen Jahrhundert. Vor allem die KommunikationskanĂ€le haben sich grĂŒndlich verĂ€ndert. Seit Edward Snowdens EnthĂŒllungen wissen wir, dass die Nachrichtendienste ziemlich ungeniert und ohne klare Regeln weltweit unterwegs sind. Internetknotenpunkte wie in Frankfurt/Main sind wahre Goldgruben fĂŒr die digitalen Geheimdienstler. Terroristen gehen den Diensten oft nur dann ins Netz, wenn auf allen möglichen KanĂ€len gefischt wird. Mit dem neuen BND-Reformgesetz werden nun richtigerweise rechtliche Grauzonen ausgeleuchtet. Auch dem von Kanzlerin Merkel postulierten Grundsatz "AusspĂ€hen unter Freunden geht gar nicht" soll endlich Geltung verschafft werden. Recht und Gesetz sowie parlamentarische Kontrolle gelten auch fĂŒr die im Geheimen operierenden Dienste. Zugleich jedoch wird es immer ein SpannungsverhĂ€ltnis zwischen den Diensten und ihrer Kontrolle geben. OperativitĂ€t, Schnelligkeit, FlexibilitĂ€t der Geheimdienste sind Voraussetzung fĂŒr ihren Erfolg. Das Mehr an parlamentarischer Kontrolle darf nicht zu IneffektivitĂ€t der Dienste fĂŒhren.

