Regensburg - Von Jürgen Scharf

Der einzige Weg

Der SSV Jahn spielt gut, das Stadion ist dennoch selten voll. Das ist nicht schön. Zumindest reagiert der Verein richtig, indem er das Problem offen anspricht. In Zukunft soll - noch mehr als bisher - um jeden Zuschauer gekämpft werden. Das ist auch der einzige Weg. Noch immer sind es knapp 6000 Zuschauer, die bisher im Schnitt zu den Heimspielen der neuen Saison kamen. Auf den ersten Blick ist das ganz solide. Die Alarmglocken schrillen aber zu Recht. Erst vor gut einem Jahr wurde die Continental-Arena eröffnet. Vergangene Saison wurde ein Besucherrekord nach dem anderen aufgestellt - obwohl der Jahn noch in der Regionalliga spielte. Jetzt scheint die Sogwirkung des neuen Stadions bereits etwas abzuklingen. Der SSV Jahn tut gut daran, gleich alles zu probieren, um die Hütte wieder öfters voll zu bringen. Die aktuelle Saison, die erste in der 3. Liga im neuen Stadion, könnte schließlich auf Jahre hinaus einen Maßstab setzen, was in Sachen Fußball-Begeisterung in und um Regensburg möglich ist.

