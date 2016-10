Regensburg - Von Christine Hochreiter

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Mittelständler und in Ihrer Nische erfolgreich. Vielleicht sind Sie ja sogar Weltmarktführer, ein "Hidden Champion"? Stellen Sie sich auch vor, der Sitz Ihrer Firma befindet sich irgendwo am flachen Land. Um weiterhin an der Spitze ihrer Branche zu bleiben, benötigen sie Top-Leute. Doch wie wollen Sie diese für sich gewinnen? Spricht man mit Studenten, wird schnell klar, dass diese über das Wirtschaftsleben in der Region sehr schlecht beziehungsweise so gut wie gar nicht informiert sind. Fragt man sie nach attraktiven Arbeitgebern, bekommt man kaum mehr als große Namen wie BMW, Continental, Siemens und Co. als Antwort. Dabei ist der Wirtschaftsraum Ostbayern so stark, weil ihm Energie aus vielen Quellen zufließt. Und dazu gehören viele kleinere Unternehmen mit spannenden Geschäftsfeldern. Das Gros sitzt nicht in Regensburg. Für sie gilt: Sie können gar nicht oft genug darüber reden.

