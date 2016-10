Regensburg - Von Bernhard Fleischmann

Neue Fantasie

An der Börse ist Krones ein stetiger, solider Wert, bei dem heftige Ausschläge eher die Ausnahme bilden. Seit einem Jahr ging es mit der Aktie sogar stetig bergab, es fehlte die Fantasie für positive Überraschungen. Krones galt zuletzt als ausgereizt. Bis zum Mittwoch. Um fast zehn Prozent schoss die Aktie zwischenzeitlich nach oben. Das lag offensichtlich nicht an den Zahlen zum Geschäft im dritten Quartal. Denn die fielen erwartbar aus. Die interessantere Botschaft steckte im Ausblick. Darin setzt sich Krones ehrgeizigere Ziele beim Gewinn. Die Rendite vor Steuern soll von heute knapp unter sieben Prozent bis zum Jahr 2020 auf acht Prozent klettern. Das sind Worte, die Investoren gerne hören - und die sie im Fall Krones offenbar für glaubwürdig halten.

