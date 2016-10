Regensburg - Ist es eigentlich bereits eine patriotische Tat, wenn ein syrischer Flüchtling, wie jetzt in Leipzig geschehen, einen mutmaßlichen Terroristen und Landsmann der Polizei ausliefert? Noch dazu hatte er den islamistischen Bombenbauer bereits gefesselt, so dass die deutschen Sicherheitskräfte ...

Regensburg - Ist es eigentlich bereits eine patriotische Tat, wenn ein syrischer Fl√ľchtling, wie jetzt in Leipzig geschehen, einen mutma√ülichen Terroristen und Landsmann der Polizei ausliefert? Noch dazu hatte er den islamistischen Bombenbauer bereits gefesselt, so dass die deutschen Sicherheitskr√§fte in der Nacht zum Montag relativ leichtes Spiel hatten. Man wei√ü bislang nur wenig √ľber den genauen Hergang der Ergreifung des Jaber al-Bakr. Doch nach allem, was bisher festzustehen scheint, hat sich sein Landsmann in Leipzig um die Sicherheit in Deutschland verdient gemacht. Ein Fl√ľchtling ist zum Patrioten in dem Land geworden, in dem er Zuflucht gesucht hat. Das verdient Respekt und Anerkennung. Freilich haben die Ereignisse um einen m√∂glicherweise verhinderten Sprengstoffanschlag in Sachsen auch noch einmal deutlich vor Augen gef√ľhrt, dass Deutschland im Visier islamistischer Terroristen bleibt. V√∂llige Sicherheit, dass der Bombenbauer aus Chemnitz keine Nachahmer findet, gibt es nicht. Es waren bislang h√§ufig Zuf√§lle, Tipps von ausl√§ndischen Geheimdiensten sowie akribische Puzzlearbeit deutscher Dienste und Polizeien, dass es hierzulande keine schlimmeren Anschl√§ge gab. Der Staat hat sich in dieser Hinsicht als handlungsf√§hig erwiesen. Man muss wohl auch sagen, er ist dabei, jene Sicherheitsl√ľcken zu schlie√üen, die vor allem im vergangenen Herbst bei der weithin unkontrollierten Einreise von Fl√ľchtlingen aufgemacht worden waren. Doch wie der Fall des Syrers aus Chemnitz zeigt, ist nat√ľrlich auch eine ordnungsgem√§√üe Registrierung sowie ein ebensolches Asylverfahren keine Garantie f√ľr Wohlverhalten. Sicherheitsbeh√∂rden und die gesamte Gesellschaft, Ausl√§nderbeh√∂rden, Fl√ľchtlingsorganisationen, Kirchen, muslimische Verb√§nde, Schulen, Sportvereine, Nachbarn m√ľssen weiter auf der Hut sein. Die Augen offen zu halten, ist allerdings etwas anderes, als Fl√ľchtlinge unter generellen Terrorverdacht zu stellen oder auszuspionieren. Dass Rechtspopulisten und Rechtsradikale Chemnitz zum Anlass f√ľr Stimmungsmache gegen Fl√ľchtlinge, gegen Ausl√§nder ganz allgemein machen werden, ist wom√∂glich ein Kollateralschaden dieses Falles. Nur muss man auf deren plumpe Parolen ja nicht hereinfallen. Aber nat√ľrlich wirft der Fall in Sachsen auch eine Reihe von politischen Fragen auf. Sind die Ermittlungs- und Eingriffsm√∂glichkeiten von Diensten und Polizeien effektiv genug, um den raffiniert und professionell agierenden Terroristen auf die Schliche zu kommen? Und zwar m√∂glichst, bevor sie zuschlagen konnten. Bei der Erhebung und Speicherung von Telekommunikationsdaten gibt es noch einige Regelungsl√ľcken. Doch die Koalition kann sich leider nicht darauf einigen, sie zu schlie√üen. Ebenfalls muss gefragt werden, warum die Strafbarkeit von Sympathiewerbung f√ľr Terrorvereinigungen immer noch nicht gesetzlich geregelt ist. Und zwar nicht nur f√ľr den IS, der besonders brutal vorgeht, sondern auch f√ľr scheinbar harmlos daherkommende Vereinigungen. Licht muss zudem nicht nur in die Kommunikationsstr√∂me, sondern auch in das Dunkel der Finanzierung der Terroristen gebracht werden. Ohne Geld, auch aus Europa, auch aus Deutschland, w√§ren die M√∂rderbanden des IS kaum so handlungsf√§hig. Ungel√∂st ist zudem das Problem der sogenannten "Gef√§hrder", also einiger Hundert ehemaliger Terroristen, die nach Deutschland zur√ľckgekehrt sind. Viele m√∂gen desillusioniert sein, m√∂gen dem Terror abgeschworen haben. Doch was ist mit den anderen? So oder so ben√∂tigt der wehrhafte Staat ausreichend Polizei und ausreichende Mittel, um der Terrorgefahr die Stirn bieten zu k√∂nnen.

