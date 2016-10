Regensburg - Hätte man die Vorfälle in der Kölner Silvesternacht verhindern können? Ja und nein. Ja, es hätte auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof ein anderes, ein besseres Sicherheitskonzept geben können. Aber, und das ist das Nein: Wo viele Menschen dicht gedrängt, noch dazu alkoholisiert, im Dunklen zusammen feiern, da wird es keine 100-prozentige Sicherheit geben können. Aber um 100 Prozent geht es auch nicht. Es geht um das größtmögliche Maß. Und da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. Wer Hilfe sucht, muss Helfer, sprich Polizisten finden - und die müssen in so großer Zahl vor Ort sein, um auch tätig werden zu können. Daher ist es gut, wenn die Kölner Behörden nun nachbessern wollen. Es wäre aber wichtig, wenn Köln dabei nicht die einzige Stadt bliebe.

OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2

Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de





























presseportal.de meldet dazu: Regensburg - Zumindest in Ostbayern können die Wöhrl-Mitarbeiter durchatmen - erst einmal . Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Wöhrl: Atempaus, von Christine Hochreiter. Denn viel wird davon abhängen, wie die neuen und alten Manager das Unternehmen für die Zukunft aufstellen. Ob sie es schaffen, den Einkauf in der Filiale vor Ort weiterlesen ...

presseportal.de berichtet dazu: Regensburg - Ein knappes Jahr vor der nächsten Wahl bewegt sich die schwarz-rote Koalition in Berlin fast wie ein Paar Ringer über die Regierungsmatte . Mittelbayerische Zeitung: Schwarz-Rot tut zu wenig - Mühsam hat sich die Koalition auf einige Veränderungen verständigt. Zu großen Würfen fehlt die Kraft. Von Reinhard Zweigler. Man umklammert sich gegenseitig, man zerrt und zieht sich und ist dabei immer auf der weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: Börsen-Zeitung: Schöne Tochter, Kommentar zu RWE & Innogy von . Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Schöne Tochter, Kommentar zu RWE & . weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: PORT-AU-PRINCE - Der schwere Hurrikan "Matthew" hat in Haiti mindestens 108 Menschen getötet . Zahl der Toten in Haiti nach Hurrikan 'Matthew' steigt auf 108. Das teilte Innenminister François Anick Joseph am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. "Die Lage ist katastrophal", sagte Interimspräsident Jocelerme Privert laut einem Bericht der Zeitung "Miami Herald". Die Zahl der Toten könne noch weiter steigen, da aus abgelegenen Regionen noch immer keine Informationen vorliegen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rhein-zeitung.de: Wenn Aufmerksamkeit Leben rettet: „Kavaliere der Straße“ in Koblenz ausgezeichnet weiterlesen ...

Weitere Nachricht von oberpfalznetz.de: Pflege nicht auf eine Zahl reduzieren weiterlesen ...

wz-newsline.de: Lösung für marode Schulgebäude weiterlesen ...

Dazu rpr1.de weiter: Friedensaktion hat Nachspiel weiterlesen ...

www.wa.de: Das Landesmuseum für Archäologie in Herne zeigt „Schätze Vietnams“ weiterlesen ...

Dazu meldet merkur-online.de: Ärger um neue Mauern und alte Risse weiterlesen ...