Regensburg - Europa sei eine Frau mittleren Alters, die mehrere Herzinfarkte hinter sich habe und gerade die größte gesundheitliche Krise ihres Leben erleide, spottete der britische Historiker Timothy Garton Ash

Regensburg - Europa sei eine Frau mittleren Alters, die mehrere Herzinfarkte hinter sich habe und gerade die grĂ¶ĂŸte gesundheitliche Krise ihres Leben erleide, spottete der britische Historiker Timothy Garton Ash. Sollte das Freihandelsabkommen mit Kanada wirklich am Widerstand aus der belgischen Provinz scheitern, dann hĂ€tte sich die Dame wohl endgĂŒltig bis auf die Knochen blamiert. Vor den eigenen BĂŒrgern und auf internationalem Parkett. Die Frage drĂ€ngt sich auf, was kann die schwer angeschlagene Gemeinschaft der - bis zum endgĂŒltigen Brexit noch - 28 Staaten denn ĂŒberhaupt noch reißen? Das großartige Projekt Europa, dass die Lehren aus Jahrhunderten verheerender Kriege, von Nationalismus und Hass, aber auch von AufklĂ€rung, Demokratie und Menschenrechten zog, droht durch Kleinkariertheit, nationale Zwistigkeiten und Angstphobien gelĂ€hmt zu werden. Wenn das Freihandelsabkommen mit Kanada wirklich scheitern sollte, dann liegt das nicht nur an der Widerborstigkeit der belgischen Wallonie gegen Ceta, sondern auch am ZustĂ€ndigkeitswirrwarr in der EU, an der Entfremdung der EU-Institutionen sowie der Regierungen von ihren BĂŒrgern. Noch gibt es eine klitzekleine Chance, fairen Freihandel mit Kanada zu begrĂŒnden. Doch die muss nun entschlossen genutzt werden. Die Zeit ist verdammt knapp. Die Blamage, die sich jetzt abzeichnet, ist freilich eine mit Ansage. Der Widerstand gegen das geplante Abkommen mit Kanada wird nicht erst seit dem Nein des Regionalparlaments der Wallonie, sondern bereits seit ein paar Jahren laut auf den Straßen skandiert. Gegen Ceta, aber erst recht gegen das folgende, noch umfangreichere Vertragswerk TTIP mit den USA. FĂŒr viele ist Ceta schlicht die Blaupause fĂŒr den Freihandelsvertrag mit den USA, was so pauschal nicht stimmt. Viele der BefĂŒrchtungen, die da teilweise auch sehr populistisch und ohne genaue Kenntnis des Ceta-Vertrages vorgetragen werden, sind nicht stichhaltig. Andere geben dagegen schon Anlass zur Sorge. Es ist auch die großspurige GeheimniskrĂ€merei um die Freihandelsabkommen, die fehlende Öffentlichkeit, die den Widerstand gegen die VertrĂ€ge nĂ€hrt. Dabei hĂ€tte die EU genau genommen die MitgliedslĂ€nder gar nicht ĂŒber Ceta befinden lassen mĂŒssen. Der Außenhandel ist nach dem Lissaboner Vertrag Sache der EuropĂ€ischen Union. Doch das ist graue Theorie. Es waren Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, die am lautetsten dagegen aufbegehrten, dass BrĂŒssel den Vertrag gleichsam ohne Votum der nationalen Parlamente absegnen wollte. Und in der Tat wĂ€re Ceta ohne Zustimmung des Bundestages ein nicht hinnehmbarer Akt des ÜberstĂŒlpens durch BrĂŒssel geworden, der erst recht zum Scheitern des Vertrages gefĂŒhrt hĂ€tte. Noch strikter föderal verfasste Staaten als Deutschland, wie eben das vom flĂ€misch-wallonischen Konflikt gezeichnete Belgien, können so unter der Hand zu Bremsern der Entwicklung werden. Doch wenn die Langsamsten das Tempo bestimmen, kommt der europĂ€ische Karren nur langsam oder ĂŒberhaupt nicht vom Fleck. Deutschland ist gar nicht so weit weg von der aufmĂŒpfigen Wallonie, auf die nun alle mit dem Finger zeigen. Das Werben der politischen Akteure fĂŒr Ceta hielt sich auch hier in engen Grenzen. Gabriel lehnte sich zwar weit hinaus, doch von Merkel waren Reden mit Leidenschaft nicht zu hören. Ob die BundeslĂ€nder Ceta passieren lassen werden, ist ebenfalls unklar. Noch steht nicht einmal fest, ob es des Votums der LĂ€nderkammer ĂŒberhaupt bedarf. Und die eigentlich mĂ€chtigen WirtschaftsverbĂ€nde, etwa der Bundesverband der deutschen Industrie, halten sich in den öffentlichen Debatten, reichlich abgehoben, zurĂŒck.

