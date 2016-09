"REDMOND - Der Softwarekonzern Microsoft will seine Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung und milliardenschweren ..."

Zudem kündigte der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Dieses habe ein Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Wie lange das Programm laufen wird, ließ Microsoft offen. Das derzeit noch laufende Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 40 Milliarden Dollar will der Konzern wie geplant zum Jahresende 2016 abschließen.





























yahoo.com meldet dazu: Der weltweit in der Cyberspionage aktive US-Geheimdienst NSA ist offenbar selbst zum Opfer eines Hackerangriffs geworden . US-Geheimdienst NSA offenbar gehackt. Im Internet kursieren Codes, bei denen es sich nach Einschätzung von Experten um hochgeheime Software der NSA handelt. Das Cyberspionage-Werkzeug sei von dem Geheimdienst unter anderem dazu genutzt worden, in die Netzwerke ausländischer Regierungen einzudringen, berichteten US-Medien am Mittwoch. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: New York (dpa) - Nach Medienberichten über einen erlogenen Uni-Abschluss hat die Ehefrau des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ihre Webseite aus dem Internet genommen . Gerüchte um gefälschten Abschluss: Melania Trump schaltet Webseite ab. Melania Trump hatte in ihrem Lebenslauf dort geschrieben, dass sie vor ihrer Ausreise in die USA in Slowenien ein Studium in Design und Architektur abgeschlossen habe. Laut Recherchen des Magazins «New Yorker» und anderer Medien hatte Trump dieses Studium jedoch abgebrochen, um ihre Modelkarriere zu verfolgen. weiterlesen ...

dpa.de: HAMBURG (dpa-AFX) - Neun von zehn Reedern erwarten in den nächsten Jahren eine digitale Umwälzung in der Schifffahrt . Schiffe ohne Steuermann in Sicht - Reeder suchen Wege aus der Krise. Nachdem Branchen wie der Handel oder die Medien schon seit Jahren neuen und digital geprägten Geschäftsprozessen ausgesetzt sind, werde nun der Wandel auch Schifffahrt und Logistik erfassen, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung PwC. "Jede vierte Führungskraft aus der maritimen Wirtschaft geht davon aus, dass Schiffe in absehbarer Zukunft von Land gesteuert werden, ohne Steuermann und Besatzung", sagte PwC-Experte Claus Brandt am Dienstag in Hamburg. Das hätte noch vor zwei Jahren kaum ein Reeder für möglich gehalten. Auch die Echtzeit-Verfolgung von Sendungen auf hoher See und die Wartung von Schiffen aus der Ferne dürfte schon bald Alltag werden. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: Paris - Microsoft-Aktie: 16-Jahres-Hoch im Visier - Chartanalyse



Die Analysten der BNP Paribas nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp . Microsoft-Aktie: 16-Jahres-Hoch im Visier - Chartanalyse. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe. weiterlesen ...

oberpfalznetz.de schreibt: Melania Trumps Lebenslauf-Lüge weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Microsoft-Aktie: starker Differenzierungsfaktor im Cloud-Geschäft! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt meedia.de: LAE 2016: Spiegel bleibt die meistgenutzte Marke, Welt, F.A.Z., Zeit und Handelsblatt legen kräftig zu weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu weiter: Microsoft-Aktie: außerordentliche Transformationsstory! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mitteilung von meedia.de: Fehlprognose: Warum das Meinungsforschungsinstitut YouGov in der Brexit-Frage total daneben lag weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Microsoft-Aktie: LinkedIn ist fast nicht zu kopieren! - Aktienanalyse weiterlesen ...