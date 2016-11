"(Redigierrest m Ende des Textes gestrichen ) "

will einem Bericht zufolge im Rahmen des bereits angekündigten Sparkurses in den kommenden Jahren rund fünf Prozent der Stellen streichen. Bis 2020 sollen bei der Marke VW bis zu 30 000 Stellen wegfallen, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Zwei Drittel davon - also zirka 20 000 Arbeitsplätze - sollen hierzulande gestrichen werden. Europas größter Autobauer hatte konzernweit zuletzt weltweit 624 000 Mitarbeiter - 282 000 davon in Deutschland. Hier soll der Stellenabbau sozialverträglich über die Bühne gehen. Zudem sollen alle Standorte erhalten werden.

Der Konzern wollte sich zu den Zahlen nicht äußern, wie es in dem Bericht hieß. Bekannt ist aber ohnehin, dass VW am Freitag über die Sparmaßnahmen informieren will und die Kosten um 3,7 Milliarden Euro gesenkt werden sollen. Der Konzern selbst nennt das Ganze einen Zukunftspakt, mit dem vor allem wieder die Kernmarke flott gemacht werden soll. Zudem soll der Aufsichtsrat am Freitag das Investitionsbudget der kommenden fünf Jahre absegnen. Unter dem Strich werde das Budget gekürzt, hieß es in dem Bericht. Die Ausgaben sollen gezielter für Zukunftsprojekte eingesetzt werden. Zuletzt waren jährlich rund 20 Milliarden Euro investiert worden.





Dazu berichtet dpa.de weiter: DÜSSELDORF - Volkswagen will einem Bericht zufolge im Rahmen des bereits angekündigten Sparkurses in den kommenden Jahren rund fünf Prozent der Stellen streichen . 'HB': VW streicht bis zu 30 000 Stellen. Bis 2020 sollen bei der Marke VW bis zu 30 000 Stellen wegfallen, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Zwei Drittel davon - also zirka 20 000 Arbeitsplätze - sollen hierzulande gestrichen werden. Europas größter Autobauer hatte konzernweit zuletzt weltweit 624 000 Mitarbeiter - 282 000 davon in Deutschland. Hier soll der Stellenabbau sozialverträglich über die Bühne gehen. Zudem sollen alle Standorte erhalten werden. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de: Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Entscheidende Tage! Aktienanalyse



Hinter den Kulissen tut sich derzeit einiges bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Volkswagen-Aktie: Entscheidende Tage! Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

Dazu schreibt sport1.de weiter: Doppelpass auch via Facebook Live weiterlesen ...





























Artikel von nw-news.de: Börse in Frankfurt: Dax baut Vortagesplus etwas aus weiterlesen ...

ariva.de schreibt weiter: Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen weiterlesen ...

Artikel von spiegel.de: Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft wächst nur noch homöopathisch weiterlesen ...

spiegel.de: Brexit: Die Briten kommen weiterlesen ...

rhein-zeitung.de meldet: Merkel lädt zu 9. Integrationsgipfel ins Kanzleramt weiterlesen ...