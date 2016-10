"QIAGEN bringt Hochdurchsatz-Lösungen für Datenbanken im Bereich "

Humanidentifizierung auf den Markt

Hilden, Deutschland, und Germantown, Maryland (USA) -

Zusammenarbeit mit Hamilton Robotics dient der Entwicklung

automatisierter Workflows zur Erstellung genetischer

Fingerabdrücke

Qiagen N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute die Einführung neuer automatisierter Hochdurchsatz-Lösungen

bekannt, die den wachsenden Bedarf an genetischen Fingerabdrücken

adressieren, die von Datenbanken im Bereich Humanidentifizierung

erstellt werden. Mit den in Zusammenarbeit mit Hamilton Robotics

entwickelten hoch automatisierten Workflows können Nachweisreaktionen

im Hochdurchsatz angesetzt werden, um große Mengen an Referenzproben

in kriminaltechnischen DNA-Datenbanken zu analysieren.

"QIAGEN freut sich über die Zusammenarbeit mit Hamilton bei der

Markteinführung von effizienten Komplettlösungen für Workflows im

Bereich Humanidentifizierung, die insbesondere die Kapazitäten

erhöhen und Rückstaus in kriminaltechnischen DNA-Laboren auflösen

sollen. Mit ihnen können wir unsere Präsenz im Bereich Forensik und

Humanidentifizierung deutlich ausbauen", erläuterte Dr. Thomas

Schnibbe, Senior Director und globaler Leiter des Geschäftsbereichs

Forensik bei QIAGEN. "Mit unseren Investigator® STR GO! Kits zur

Vervielfältigung von STR-Markersets ist bereits eine schnelle und

bequeme Probenverarbeitung möglich. Der jetzt mit Hamilton

entwickelte Workflow integriert QIAGENs neue STAR Q-Gerätereihe zur

effizienten Vorbereitung und dem Ansetzen der Nachweisreaktion. Die

Verbindung aus robuster Chemie und verschlanktem Prozessablauf sorgt

für Schnelligkeit, geringe Stückkosten und hohe Qualität. Darüber

hinaus wurde der Workflow mit dem neuen Quality Sensor von QIAGEN

ausgestattet, einer neuartigen internen Leistungskontrolle, die die

Qualitätsüberwachung in hoch automatisierten Prozessen

perfektioniert."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter:

http://ots.de/IBZ73

OTS: Qiagen N.V.

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2

ISIN: NL0000240000

Pressekontakt:

Public Relations:

Dr. Thomas Theuringer

Senior Director Public Relations

+49 2103 29 11826

Email: pr@qiagen.com

www.twitter.com/qiagen

https://www.facebook.com/QIAGEN

pr.qiagen.com

Investor Relations:

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 11711

Email: ir@qiagen.com

ir.qiagen.com





























