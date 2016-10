"QIAGEN-Aktionäre genehmigen Rückzahlung von rund 250 Mio "

an Aktionäre mittels synthetischen Aktienrückkaufs

Venlo, Niederlande - Änderung der Kapitalstruktur durch

Reduzierung der Zahl ausstehender Aktien und direkte

Kapitalrückzahlung an die Aktionäre sollen im Januar 2017

abgeschlossen werden

Qiagen N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute bekannt, dass seine Aktionäre der vorgeschlagenen Rückzahlung

von rund 250 Mio. USD an die Aktionäre mittels eines synthetischen

Aktienrückkaufs mit großer Mehrheit zugestimmt haben. Dabei wird eine

direkte Kapitalrückzahlung mit einer Zusammenlegung von Aktien

(Reverse Stock Split) kombiniert. Die Kapitalrückzahlung erfolgt im

Rahmen der im Juli 2016 bekannt gegebenen Zusage, 300 Mio. USD bis

Ende 2017 an die Aktionäre zurückfließen zu lassen. Nachdem der

synthetische Aktienrückkauf im August 2016 angekündigt worden war,

stimmten die Aktionäre heute auf einer außerordentlichen

Hauptversammlung allen drei Vorschlägen zur Änderung der Satzung des

Unternehmens zu. Die Satzungsänderung ermöglicht die für die

vorgesehene Kapitalrückzahlung erforderliche Anpassung des

Aktienkapitals der Gesellschaft. Ähnliche Ansätze wurden bereits

zuvor von anderen großen, multinationalen niederländischen

Unternehmen genutzt, um auf effizientere und schnellere Weise

Auszahlungen an alle Aktionäre zu leisten, als dies im Rahmen eines

herkömmlichen Aktienrückkaufprogramms am freien Markt möglich ist.

Der Abschluss der Transaktionen wird für Anfang Januar 2017 nach

Ablauf einer zweimonatigen Einspruchsfrist für Gläubiger erwartet.

Diese nach niederländischem Recht vorgeschriebene Frist beginnt mit

der Veröffentlichung und Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses

in das niederländische Handelsregister. Weitere Einzelheiten und

Termine (darunter die öffentliche Bekanntmachung des endgültigen

Rückzahlungsbetrags, das Umwandlungsverhältnis und der

Berechtigungsstichtag) werden nach Ablauf der Einspruchsfrist bekannt

gegeben.

