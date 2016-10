"PUEBLA - Der Abgas-Skandal hat VW in seinem weltweit zweitgrößten Werk im mexikanischen Puebla ein Fünftel der ..."

"PUEBLA - Der Abgas-Skandal hat VW in seinem weltweit zweitgrĂ¶ĂŸten Werk im mexikanischen Puebla ein FĂŒnftel der ..."

Bild: © Volkswagen AG

Dort hatte die vor rund einem Jahr ausgebrochene Abgas-Krise zu einem Diesel-Verkaufsstopp gefĂŒhrt und den VW-Absatz einbrechen lassen. Die Fabrik in Puebla hatte im Rekordjahr 2012 rund 605 000 Fahrzeuge von den BĂ€ndern rollen lassen. Dieses Jahr dĂŒrfte es auf nur gut 400 000 Wagen hinauslaufen, sagte Hinrichs. "Das wird aber im nĂ€chsten Jahr wieder deutlich steigen", meinte der Manager. Die Marke der 600 000 stehe mittelfristig wieder als Messlatte. "Mit den neuen Fahrzeugen, die wir hier in den nĂ€chsten Jahren implementieren, wird uns das auch wieder gelingen", betonte er. Unter anderem startet Anfang 2017 die Langversion des VW-Tiguan in Puebla. Die 21,5 Zentimeter lĂ€ngere Sieben-Sitzer-Version des normalen Tiguan soll nach der Hochlaufphase 130 000 Mal pro Jahr von den BĂ€ndern rollen. DafĂŒr erweitert VW das WerksgelĂ€nde derzeit, das Projekt kostet rund eine Milliarde Euro. Der Lang-Tiguan soll aus Mexiko weltweit exportiert werden. Nur China ist als Markt noch nicht beschlossen, aber man prĂŒfe ein "Szenario". Hinrichs betonte, dass Pueblas Produktionsziel der 600 000 Wagen nicht unter Vorbehalt der Diesel-Probleme stehe. "Das, was wir als Volumen geplant haben, ist ohne Diesel. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass das geplante Volumen auch kommt." Hinrichs wollte sich nicht dazu Ă€ußern, ob der Lang-Tiguan nĂ€chstes Jahr in den USA ĂŒberhaupt noch mit Diesel-Motoren angeboten werden soll. "Das muss man sehen. Da wĂŒrde ich mich jetzt nicht zu Ă€ußern", sagte er. Hinrichs hatte am Montag Besuch von Niedersachsens MinisterprĂ€sident Stephan Weil (SPD) erhalten, der mit einer Delegation durch Mexiko reist. Weil vertritt den VW-Großeigner Niedersachsen im Aufsichtsrat des Autobauers. Er sagte zur laufenden Auf- und Abarbeitung der Diesel-Krise: "Wir haben wieder deutlich Grund unter den FĂŒĂŸen."































