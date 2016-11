"ProSiebenSat 1 Media SE deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

11.11.2016 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Thomas

Nachname(n): Ebeling

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

34,0126115 EUR 501686,02 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

34,0126 EUR 501686,0200 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-11; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA

MIC: XETR

11.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

85774 Unterföhring

Deutschland

Internet: www.prosiebensat1.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30589 11.11.2016





