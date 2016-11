"ProSiebenSat 1 Media SE beschließt Kapitalerhöhung um rund 6,5 % "

ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen LĂ€ndern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Unterföhring, den 3. November 2016. Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media

SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, in teilweiser

Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft gegen

Bareinlage um rund 6,5 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird

hierzu unter Ausschluss des Bezugsrechts der AktionÀre durch Ausgabe von

insgesamt 14.202.800 neuen, auf den Namen lautenden StĂŒckaktien von EUR

218.797.200,00 um nominal EUR 14.202.800,00 auf EUR 233.000.000,00 erhöht.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnanteilberechtigt.

Der Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung der

Wachstumsstrategie der Gesellschaft durch Erwerb von Unternehmen und

Unternehmensbeteiligungen insbesondere im Digitalbereich beitragen. Die

Kapitalerhöhung dient daneben allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der

StÀrkung der Kapitalbasis der Gesellschaft. Die bisherige

ertragsorientierte Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt hiervon

unberĂŒhrt.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

institutionellen Investoren angeboten. Die Platzierung soll spÀtestens am

4. November 2016 abgeschlossen werden. Der Platzierungspreis wird vom

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des

Platzierungsverfahrens festgelegt werden und wird den aktuellen Börsenpreis

der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreiten.

Die neuen Aktien werden wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft zum

Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit

gleichzeitiger Zulassung im Segment Prime Standard sowie im Regulierten

Markt der Börse Luxemburg zugelassen werden. Die prospektfreie Einbeziehung

der neuen Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien ist fĂŒr den 9.

November 2016 vorgesehen.

Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einem sog.

Lock-up zugestimmt, mit dem sie sich gegenĂŒber den Emissionsbanken unter

anderem verpflichtet hat, fĂŒr einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen

Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs-/

Wandlungsrechte auszugeben.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in Kanada, Australien oder

Japan oder sonstigen LÀndern, in denen eine solche Veröffentlichung

rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in

manchen LÀndern rechtlichen BeschrÀnkungen unterliegen und jeder, der im

Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen

ist, sollte sich ĂŒber solche BeschrĂ€nkungen informieren und diese

einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher BeschrÀnkungen kann eine Verletzung

kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher LĂ€nder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dĂŒrfen fĂŒr ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemĂ€ĂŸ dem United States

Securities Act von 1933 in zuletzt geÀnderter Fassung (der 'Securities

Act') registriert und dĂŒrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemĂ€ĂŸ dem

Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem

Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gĂŒltigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dĂŒrfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des EuropÀischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

('Qualifizierte Anleger'). FĂŒr diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 ProspektrichtlinienÀnderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in LÀnder, in denen dies

nicht zulĂ€ssig ist, gestatten wĂŒrden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich ĂŒber etwaige BeschrĂ€nkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthÀlt zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

ProSiebenSat.1 Media SE nach bestem Wissen erstellt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu fĂŒhren können, dass Umsatz,

ProfitabilitÀt, Zielerreichung und Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media SE

oder der Erfolg der Medien- und Digitalbranche wesentlich von den

ausdrĂŒcklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die ProSiebenSat.1 Media SE

ĂŒbernimmt keine Haftung oder GewĂ€hr fĂŒr solche zukunftsgerichteten Aussagen

und wird sie nicht an kĂŒnftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können die Joint

Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen als Investor auf

eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene

Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. ZusÀtzlich können die Joint

Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen FinanzierungsgeschÀfte und

Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner

oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder verĂ€ußern.

Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche GeschÀfte oder Anlagen

außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der ProSiebenSat.1 Media SE und

niemand anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und

sind anderen Personen gegenĂŒber nicht verantwortlich. Sie mĂŒssen Dritten

gegenĂŒber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint

Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen

Angebots von Aktien beraten.

Mitteilende Person: Dirk VoigtlÀnder, Head of Investor Relations,

ProSiebenSat.1 Media SE.

03.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9507-1463

Fax: +49 (0)89 9507-91463

E-Mail: Dirk.Voigtlaender@ ProSiebenSat1 .com

Internet: www.prosiebensat1.com

ISIN: DE000PSM7770

WKN: 777117

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





