"POTSDAM - Potsdamer Klimaforscher machen Druck auf die Brandenburger Landesregierung, den Ausstieg aus der ..."

Nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Nordrhein-Westfalen gibt es erheblichen Widerstand gegen ein schnelles Ende der Kohle. In den Kohle-Revieren in Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutschland und in der Lausitz hängen noch Tausende Jobs am Bergbau.

"Doch der Ausstieg aus der Braunkohle muss so zügig und entschlossen geschehen wie der Atomausstieg", forderte der Klimaforscher. Anders sei das ehrgeizige Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, nicht erreichbar. "Wir müssen dann vier bis sechs Grad Erderwärmung in Kauf nehmen", sagte Schellnhuber.

"Vor allem muss das vorsintflutliche Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde schnell abgestellt werden", forderte der Klimaforscher. Die Landesregierung setze bei der Braunkohleverstromung auf "Steinzeit-Technologie". Der Kohle-Ausstieg könne aber durch die Entwicklung hocheffizienter Gas-Kraftwerke gelingen. Auch die Umstellung auf neue Arbeitsplätze sei machbar, wenn dies rechtzeitig angegangen werde, meinte der Wissenschaftler.

Ebenso argumentierte der Direktor des Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies, Mark Lawrence. Der Wissenschaftler lobte, dass Brandenburg Vorreiter bei der Windkraft in Deutschland sei. Dies gelte es auszubauen. "Wenn man die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzen will, muss Deutschland bis spätestens 2050 komplett aus der Kohleverstromung aussteigen", betonte Lawrence.

Dazu meldet dts-nachrichtenagentur.de weiter: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal nutzen können, hat Atradius weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Köln, Deutschland - Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal weiterlesen ...

n-tv.de schreibt dazu: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

volksfreund.de weiter: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Mehr dazu von ariva.de: Klaus Stopp, Baader Bank AG: Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Altersarmut weiterlesen ...

www.pnn.de schreibt weiter: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de schreibt dazu weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...