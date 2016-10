"PORT-AU-PRINCE - Hurrikan "Matthew" ist mit voller Kraft auf Haiti getroffen "

"Matthew" war am frühen Morgen (Ortszeit) nahe dem Ort Les Anglais auf Land getroffen. Der Hurrikan der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde brachte starken Regen, heftigen Wind und hohe Wellen mit sich.

Die Regierung und das Rote Kreuz mobilisierten Tausende freiwillige Rettungskräfte. Auch internationale Hilfsorganisationen brachten sich in Stellung. "Wir bereiten alles für einen schnellen Nothilfeeinsatz vor", sagte der Leiter der Auslandshilfe des Arbeiter-Samariter-Bunds (ABS), Carsten Stork.

In dem völlig verarmten Karibikstaat wurden schwere Schäden befürchtet. "In Haiti wurden viele Regionen stark gerodet. Der Hurrikan bringt mit bis 600 Millimeter pro Quadratmeter extreme Regenmengen mit, so dass neben Sturmschäden vor allem die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen extrem hoch ist", sagte Stork.

Bislang kamen in der Karibik mindestens drei Menschen durch "Matthew" ums Leben. In Kolumbien wurde bereits in der vergangenen Woche ein Mann getötet, in St. Vincent und den Grenadinen starb ein Jugendlicher. Vor der Küste von Haiti ertrank ein Fischer, ein weiterer wurde vermisst.

In Kuba brachten die Behörden rund eine Million Menschen in Sicherheit. Die US-Streitkräfte zogen ihr nicht-essenzielles Personal von der Militärbasis Guantánamo ab. In Jamaika schützten Hausbesitzer die Fenster ihrer Häuser mit Holzplatten.

Das Auge von "Matthew" dürfte nun zunächst über den Golf von Gonave und dann weiter nach Nordwesten ziehen. Der Wirbelsturm sollen den Prognosen zufolge am Osten Kubas vorbeiziehen und am Mittwoch die Bahamas streifen.

"Einige Schwankungen in der Intensität sind in den nächsten Tagen möglich, aber wir gehen davon aus, dass "Matthew" bis mindestens Mittwochnacht ein mächtiger Hurrikan bleibt", teilten die Experten des US-Hurrikan-Zentrums mit.





























dpa.de schreibt: BERLIN - Die Kosten für Bürokratie in Deutschland sind wieder gestiegen . Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Folgekosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um 453 Millionen Euro erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresbericht des sogenannten Normenkontrollrates (NKR) hervor. Der vor zehn Jahren ins Leben gerufene NKR soll den Abbau von bürokratischen Vorschriften unterstützen und untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und Bürokratie. weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: Frankfurt am Main - Auf www djp de stehen seit heute die

Namen der Finalisten im 10 . 10. Deutscher Journalistenpreis 2016: 68 Artikel von 107 Autoren im djp-Finale. Wettbewerb um den DEUTSCHEN

JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen 2016 (djp).



391 eingereichte oder empfohlene Print- und Online-Artikel aus

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, recherchiert und

geschrieben von 372 Journalistinnen und weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Sorgen angesichts internationaler Bedrohungen und der vielen ins Land gekommenen Flüchtlinge entgegengetreten . Merkel: 'Deutschland wird Deutschland bleiben'. "Deutschland wird Deutschland bleiben - mit allem was uns daran lieb und teuer ist", sagte Merkel in der Generaldebatte zum Etat 2017 am Mittwoch im Bundestag. Das Land habe sich seit Gründung der Bundesrepublik immer wieder verändert, und Veränderung sei nichts Schlechtes. Dass Deutschland stark bleibe, beruhe auf Voraussetzungen wie Liberalität, Demokratie, Rechtsstaat und Soziale Marktwirtschaft. "Das wird sich nicht ändern", betonte Merkel. Sie verwies außerdem auf geordnete Finanzen, eine starke Wirtschaft, guten Zusammenhalt, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. weiterlesen ...

