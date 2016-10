"PORT-AU-PRINCE - Hurrikan "Matthew" hat in Haiti mindestens 372 Menschen getötet "

Hurrikan "Matthew" hatte den Südwesten Haitis am vergangenen Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um und Straßen wurden überschwemmt. Die Rettungskräfte konnten nur langsam in den zunächst vollkommen abgeschnittenen Südwesten des Landes vordringen.





























dpa.de meldet: BERLIN - Die Kosten für Bürokratie in Deutschland sind wieder gestiegen . Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Folgekosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um 453 Millionen Euro erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresbericht des sogenannten Normenkontrollrates (NKR) hervor. Der vor zehn Jahren ins Leben gerufene NKR soll den Abbau von bürokratischen Vorschriften unterstützen und untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und Bürokratie. weiterlesen ...

presseportal.de berichtet dazu: Frankfurt am Main - Auf www djp de stehen seit heute die Namen der Finalisten im 10 . 10. Deutscher Journalistenpreis 2016: 68 Artikel von 107 Autoren im djp-Finale. Wettbewerb um den DEUTSCHEN JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen 2016 (djp). 391 eingereichte oder empfohlene Print- und Online-Artikel aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Sorgen angesichts internationaler Bedrohungen und der vielen ins Land gekommenen Flüchtlinge entgegengetreten . Merkel: 'Deutschland wird Deutschland bleiben'. "Deutschland wird Deutschland bleiben - mit allem was uns daran lieb und teuer ist", sagte Merkel in der Generaldebatte zum Etat 2017 am Mittwoch im Bundestag. Das Land habe sich seit Gründung der Bundesrepublik immer wieder verändert, und Veränderung sei nichts Schlechtes. Dass Deutschland stark bleibe, beruhe auf Voraussetzungen wie Liberalität, Demokratie, Rechtsstaat und Soziale Marktwirtschaft. "Das wird sich nicht ändern", betonte Merkel. Sie verwies außerdem auf geordnete Finanzen, eine starke Wirtschaft, guten Zusammenhalt, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. weiterlesen ...

