DGAP-News: Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Auftragseingänge

Phoenix Solar von der Jordan Ahli Bank mit 1,5 MWp Photovoltaikprojekt

beauftragt

15.11.2016 / 09:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Phoenix Solar von der Jordan Ahli Bank mit 1,5 MWp Photovoltaikprojekt

beauftragt

- Richtungweisendes Projekt im jordanischen Bankensektor unter der

"Power-Wheeling"-Regelung

Sulzemoos, 15. November 2016 / Die Phoenix Solar Overseas GmbH, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Phoenix Solar AG (ISIN

DE000A0BVU93), eines im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

notierten, international tätigen Photovoltaik-Systemhauses, und ihr

Partnerunternehmen Al Rokh, eine Tochtergesellschaft der Millennium Energy

Industries (MEI), haben von der Jordan Ahli Bank gemeinsam den Auftrag

erhalten, ein Photovoltaikkraftwerk mit einer Nennleistung von 1,5 MWp zu

errichten.

Die Jordan Ahli Bank mit Sitz in Amman, ist einer der ersten

Finanzdienstleister, der sich die "Power-Wheeling"-Regelung des Königreichs

Jordanien zunutze macht. Dieser innovative Ansatz ist ein Bestandteil der

jordanischen Gesetzgebung zur Förderung erneuerbarer Energien. Er erlaubt

es, selbst erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien an einem Ort

einzuspeisen und entsprechende Strommengen an anderen Stellen zu günstigen

Tarifen zu beziehen. Dies ist insbesondere für Firmen mit mehreren Filialen

interessant wie Hotelketten oder Banken. In diesem Fall wird es den

Filialen der Jordan Ahli Bank im ganzen Haschemitischen Königreich

erlauben, den vom Photovoltaikkraftwerk erzeugten Strom jeweils vor Ort

abzunehmen.

Phoenix Solar verantwortet Planung, Beschaffung und Projektmanagement,

während Al Rokh die eigentlichen Bauleistungen erbringt. Phoenix Solar wird

auch den Betrieb und die Wartung übernehmen. Während der Bauphase agiert

das Beratungsunternehmen E-Res Energy als Beauftragter der Bank und

Technische Aufsicht.

Klaus Friedl, Vice President Sales Middle East bei Phoenix Solar, betonte:

"Das Königreich Jordanien bietet Unternehmen, die in erneuerbare Energien

investieren wollen, unverändert exzellente Bedingungen. Insbesondere das

'Power Wheeling' ist für kommerzielle Stromabnehmer sehr attraktiv. Um ihre

laufenden Stromkosten zu senken, setzen unter anderem Hotels, Banken,

Krankenhäuser und andere Firmen jetzt zunehmend auf Photovoltaik. Gemeinsam

mit unseren Partnern vor Ort genießen wir bereits einen sehr guten Ruf für

die termin- und budgetgerechte Erstellung hochwertiger PV-Systeme. Das

macht uns zuversichtlich, dass wir auch weiterhin unseren Kunden- und

Interessentenkreis ausdehnen und unseren Wachstumskurs in der Region

fortsetzen können."

E-Res' Managing Director Umberto Albarosa ergänzte: "Das Projekt

unterstreicht die Absicht der Ahli Bank, eine führende Rolle zu spielen

wenn Jordanien jetzt den Wandel zu grüner Energie vorantreibt und

zielgerichtet finanzielle und technische Lösungen bereitstellt, um

Industrie- und Handelsunternehmen, aber auch Privatleute im

Eigenheimbereich bei der Installation autonomer Erzeugung von Solarstrom zu

unterstützen."

Über die Phoenix Solar AG

Die Phoenix Solar AG mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein

international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt,

plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-

Großkraftwerken. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von

Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und

termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-

Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das

Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800

MWp geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Aktien der Phoenix Solar AG

(ISIN DE000A0BVU93) sind im Regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. www.phoenixsolar-group.de.

Über Millennium Energy Industries

Millennium Energy Industries (MEI) ist international ein führender Anbieter

von schlüsselfertigen Sonnenenergie-Lösungen, mit Projekten von Chile über

Europa bis in den arabischen Raum. MEI plante und baute unter anderem die

weltgrößte Solarthermie-Anlange, eine seit zwei Jahren in Betrieb

befindliche Fernwärmeanlage mit 25 MW in Riad, Saudi-Arabien, für die MEI

auch Betriebsführung und Wartung (O&M) betreibt. Zu den Kunden von MEI

zählen Unternehmen wie Marriott, die Kempinski und Mövenpick Resorts,

Nestle, Regierungsstellen in Saudi-Arabien und viele andere.

Kontakt:

Phoenix Solar AG

Dr. Joachim Fleing

Investor Relations Representative

Tel.: +49 (0) 8135 938-315

Fax: +49 (0) 8135 938-399

j.fleing@phoenixsolar.de

15.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Phoenix Solar Aktiengesellschaft

Hirschbergstraße 4

85254 Sulzemoos

Deutschland

Telefon: +49 (0)8135-938-000

Fax: +49 (0)8135-938-099

E-Mail: kontakt@phoenixsolar.de

Internet: www.phoenixsolar-group.de

ISIN: DE000A0BVU93

WKN: A0BVU9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

520781 15.11.2016





