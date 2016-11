"Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Starkes Umsatzwachstum, positives EBIT und Quartalsüberschuss (News mit ..."

DGAP-News: Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Phoenix Solar AG legt Zahlen zum 30. September 2016 vor

- Starkes Umsatzwachstum, positives EBIT und Quartalsüberschuss

- EBIT für die ersten neun Monate bei -0,4 Mio. EUR; weiter verbesserte

Rohertragsmarge

- Verkauf des Kraftwerks Bâtisolaire 3 zur Schuldentilgung genutzt;

Nettoverschuldung sinkt auf 21 Mio. EUR

- Freier Auftragsbestand über 130 Mio. EUR, gewichtete Projektpipeline

wächst auf 286 MWp

- Delle im Q4: Verschiebungen von Projekten; weiteres Umsatz- und

Ertragswachstum für 2017 in Aussicht

Sulzemoos, 10. November 2016 / Die Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93),

ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes,

international tätiges Photovoltaik-Systemhaus, legt heute die

Quartalsmitteilung zum 30. September 2016 vor.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Der Phoenix Solar Konzern erzielte von Juli bis September 2016 Umsatzerlöse

in Höhe von 55,0 Mio. EUR (Q3/2015: 42,4 Mio. EUR), was einem Anstieg um

29,7 Prozent entspricht. Im dritten Quartal 2016 wurden Module mit einer

Gesamtnennleistung von 54 MWp verbaut (Q3/2015: 33 MWp). Die positive

Entwicklung wird von allen drei Kernvertriebsregionen getragen: Im dritten

Quartal erzielten die USA, Asia/Pacific und Middle East jeweils den

stärksten Quartalsumsatz seit Abschluss der Umstellung der

Unternehmensstrategie auf Planung, Beschaffung und Bau von

Photovoltaikkraftwerken.

Die Rohertragsmarge erreichte im dritten Quartal 9,3 Prozent (Q3/2015: 8,8

Prozent) - nicht zuletzt aufgrund von Angebotsdisziplin und Verbesserungen

in der Supply-Chain-Organisation. Dank der derart verbesserten

Deckungsbeiträge und trotz leicht gestiegener Personalaufwendungen konnten

wir im dritten Quartal das EBIT um 0,9 Mio. EUR im Vergleich zum Q3/2015

steigern: Es lag mit 2,0 Mio. EUR um 86 Prozent höher als damals; die EBIT-

Marge erreichte 3,6 Prozent. Damit wurde wieder ein Quartalsüberschuss

erwirtschaftet. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von 1,3 Mio. EUR

ergibt einen Gewinn je Aktie von 0,17 EUR.

Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2016 erzielte die Phoenix

Solar AG im Konzern einen Umsatz von 108,3 Mio. EUR, 31,8 Prozent mehr als

in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2015 (9M/2015: 82,2 Mio.

EUR).

Ausgehend von einem restrukturierungsbedingt sehr niedrigen Personalstand,

investiert Phoenix Solar jetzt in den Ausbau seiner Teams, um für das

weitere Wachstum gerüstet zu sein, insbesondere in Mitarbeiter für

Vertrieb, Supply Chain, Estimating & Bidding sowie Ingenieure. Die Anzahl

der Mitarbeiter erhöhte sich auf 126 Personen (zum 30. September 2016, ohne

Vorstände, einschließlich Aushilfen). Zum Ende des dritten Quartals 2015

waren 87 Personen beschäftigt. Weiter verbesserte interne Abläufe

ermöglichen es Phoenix Solar jetzt, operativen Personalaufwand den

jeweiligen Projekten zuzuordnen, so dass ein präzises Bild der Rentabilität

der einzelnen Vorhaben entsteht.

Die Rohertragsmarge im Konzern verbesserte sich weiter auf 8,8 Prozent (9M/

2015: 7,9 Prozent). Diese Entwicklung belegt die Fortschritte beim Aufbau

einer schlagkräftig globalen Supply-Chain-Organisation. Der Personalaufwand

ging auf 6,0 Mio. EUR zurück (9M/2015: 6,2 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte in den ersten neun

Monaten -0,4 Mio. EUR, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 88,6

Prozent (EBIT 9M/2015: -3,5 Mio. EUR). Das auf die Aktionäre entfallende

Konzernperiodenergebnis beläuft sich auf -3,3 Mio. EUR (9M/2015: -6,4 Mio.

EUR). Der Verlust je Aktie reduzierte sich entsprechend von 0,86 EUR (9M/

2015) auf jetzt 0,45 EUR.

Cash Flow

In den ersten neun Monaten 2016 wurde ein Mittelzufluss aus der laufenden

Geschäftstätigkeit von 6,3 Mio. EUR erzielt, eine deutliche Verbesserung

gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahrs, als ein Mittelzufluss in

Höhe von 2,3 Mio. EUR verzeichnet wurde. Der Erlös aus der Veräußerung des

Kraftwerks Bâtisolaire 3 in Frankreich wurde überwiegend zur Tilgung von

Finanzverbindlichkeiten verwendet. Der Finanzmittelbestand wuchs um 6,8

Mio. EUR von 4,9 Mio. EUR (am 31. Dezember 2015) auf 11,6 Mio. EUR (am 30.

September 2016).

Bilanz zum 30. September 2016

In der Bilanz zum 30. September 2016 ist daher der Rückgang in den

Sachanlagen auffällig, der im Wesentlichen auf den Verkauf der

Projektgesellschaft Bâtisolaire 3 zurückgeht. Der dadurch ermöglichte

Schuldenabbau ist neben der laufenden Tilgung wesentlich verantwortlich für

den Rückgang der langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 6,4 Mio. EUR. Die

Nettoverschuldung (Bankschulden minus Flüssige Mittel) ging daher von 34,2

Mio. EUR (31. Dezember 2015) auf 21,0 Mio. EUR (30. September 2016) zurück.

Im Wesentlichen infolge des Konzernperiodenverlusts vor Minderheiten in

Höhe von 3,3 Mio. EUR sowie bedingt durch die Verlustsituation der

vergangenen Jahre betrug das Konzerneigenkapital -11,3 Mio. EUR (31.

Dezember 2015: -7,6 Mio. EUR). Dementsprechend beträgt die

Eigenkapitalquote des Konzerns zum 30. September 2016 -18,2 Prozent (31.

Dezember 2015: -14,1 Prozent). Da der Konzern selbst keine rechtlich

selbständige Gesellschaft ist, entsteht aus der negativen Eigenkapitalquote

keine Gefahr für den Fortbestand des Konzerns.

Rechtlich relevant ist ausschließlich das Eigenkapital des nach HGB

übergeleiteten Abschlusses der Phoenix Solar Aktiengesellschaft als der

Muttergesellschaft des Phoenix Solar Konzerns. Dieses belief sich zum 30.

September 2016 auf 8,3 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 15,2

Prozent entspricht (31. Dezember 2015: 6,6 Mio. EUR, entsprechend 12,3

Prozent).

Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals

Der Konzern verzeichnet zum 30. September 2016 einen freien Auftragsbestand

von 130,3 Mio. EUR (30. September 2015: 102,7 Mio. EUR). Im freien

Auftragsbestand ist allerdings nach wie vor, wie bereits mitgeteilt, ein

Auftrag enthalten, für den seit geraumer Zeit keine Baufreigabe erteilt

wurde. Der Auftragsbestand einschließlich bereits realisierten Umsatzes

belief sich zum 30. September 2016 im Konzern auf 238,2 Mio. EUR (30.

September 2015: 163,4 Mio. EUR).

Ausblick

Der Vorstand hat am 8. November 2016 seine Jahresprognose revidiert. Da

sich zwei größere Projekte in den USA und in der Türkei verschieben,

verschieben sich auch die daraus geplanten Umsätze ins Geschäftsjahr 2017.

Für 2016 wird nun ein Konzernumsatz zwischen 135 Mio. EUR und 150 Mio. EUR

erwartet (2015: 119,4 Mio. EUR). Daraus wird voraussichtlich ein operatives

Ergebnis (EBIT) in einer Spanne von zwischen 0,5 und 2 Mio. EUR (2015: -1,6

Mio. EUR) erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet das Unternehmen mit weiterem

Umsatzwachstum und weiter verbesserter Profitabilität. Eine detaillierte

Prognose wird spätestens mit der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse

des Geschäftsjahrs 2016 bekannt gegeben.

Tim P. Ryan, Vorstandsvorsitzender der Phoenix Solar AG, erläuterte: "Alle

drei Kernregionen, die USA, Middle East und Asia Pacific, verzeichneten

starkes Umsatzwachstum. Unsere Margen haben sich verbessert, dank unserer

Angebotsdisziplin und den Verbesserungen in der Supply-Chain-Organisation.

Die Kosten haben wir im Griff und entwickeln uns umsichtig weiter. So

investieren wir in den weiteren Aufbau eines starken und fähigen,

weltweiten Teams erfahrener Solarprofis. Insgesamt kommen wir auf unserem

Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum stetig voran. Dass sich zwei

wichtige Projekte nun verschoben haben, ist bedauerlich, aber die daraus

erwachsenden Umsätze kommen nun im Geschäftsjahr 2017. Die

Photovoltaikmärkte in aller Welt wachsen kontinuierlich weiter und wir

können mit unserer Reputation für die budget- und termingerechte Erstellung

leistungsfähiger Photovoltaik-Kraftwerke diesen Trend weiter erfolgreich

nutzen."

Quartalsmitteilung zum 30. September 2016

Die Mitteilung über das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2016

erscheint heute, am 10. November 2016, in elektronischer Form und kann auf

der Internetseite www.phoenixsolar-group.com unter der Rubrik Investor

Relations, Finanzberichte, herunter geladen werden.

Über die Phoenix Solar AG

Die Phoenix Solar AG mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein

international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt,

plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-

Großkraftwerken. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von

Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und

termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-

Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das

Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800

MWp geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Aktien der Phoenix Solar AG

(ISIN DE000A0BVU93) sind im Regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. www.phoenixsolar-group.de.

Kontakt:

Phoenix Solar AG

Dr. Joachim Fleing

Investor Relations Representative

Tel.: +49 (0) 8135 938-315

Fax: +49 (0) 8135 938-399

j.fleing@phoenixsolar.de

