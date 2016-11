"Phoenix Solar AG bleibt unter Umsatz- und Ergebnisprognose für 2016 "

Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Gewinnwarnung

08.11.2016 12:10

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Umsatzprognose um ca. 50 Mio. EUR gesenkt; wegen Verschiebung zweier

größerer Projekte werden für 2016 jetzt 135 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR

erwartet

- Diese Umsätze entstehen nun voraussichtlich im Laufe des Geschäftsjahrs

2017 statt im 4. Quartal 2016

- Operatives Ergebnis (EBIT) wird in einer Spanne zwischen 0,5 Mio. EUR

und 2 Mio. EUR erreicht

Sulzemoos, 8. November 2016 / Die Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93), ein

im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes, international

tätiges Photovoltaik-Systemhaus, wird im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in

einer Spanne zwischen 135 Mio. EUR und 150 Mio. EUR erzielen, circa 50 Mio.

EUR weniger als in der veröffentlichten Prognose, der zufolge zwischen 180

Mio. EUR und 210 Mio. EUR erwartet worden waren (2015: 119,4 Mio. EUR). Die

Korrektur wurde erforderlich, da kundenseitig zwei größere Projekte in den

USA und der Türkei verschoben wurden. Diese Umsätze entstehen nun

voraussichtlich im Laufe des Geschäftsjahrs 2017 statt im 4. Quartal 2016.

Folglich erwartet das Unternehmen nun ein operatives Ergebnis (EBIT) in

einer Spanne von 0,5 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR (bislang: 2 bis 4 Mio. EUR;

2015: -1,6 Mio. EUR).

Mitteilende Person: Dr. Joachim Fleïng

Sprache: Deutsch

Unternehmen:

Phoenix Solar AG

Hirschbergstr. 4

85254 Sulzemoos

Tel.: +49 8135 938315

Fax.: +49 8135 938429

E-Mail: disclosure@phoenixsolar.com

Internet: www.phoenixsolar-group.com

ISIN DE000A0BVU93

WKN A0BVU9

Börsen: XETRA, Frankfurt (Prime Standard), München (M:access), Stuttgart,

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange

Über die Phoenix Solar AG

Die Phoenix Solar AG mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein

international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt,

plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-

Großkraftwerken. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von

Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und

termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-

Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das

Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800

MWp geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Aktien der Phoenix Solar AG

(ISIN DE000A0BVU93) sind im Regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. www.phoenixsolar-group.de.

Kontakt:

Phoenix Solar AG

Dr. Joachim Fleing

Investor Relations Representative

Tel.: +49 (0) 8135 938-315

Fax: +49 (0) 8135 938-399

j.fleing@phoenixsolar.de

www.phoenixsolar-group.de

08.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

