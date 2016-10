"PHILIPPSBURG/HANAU - Der Reifenhersteller Goodyear -Dunlop will bis Ende nächsten Jahres seine Produktion in ..."

Das hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) zuvor berichtet. In der Stadt und bei den Arbeitnehmern reagierte man entsetzt. Sie kĂŒndigten Widerstand gegen die Schließung an.

"Ich werde um jeden Arbeitsplatz einzeln kĂ€mpfen", sagte Philippsburgs BĂŒrgermeister Stefan Martus (parteilos) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht um Menschen - um etwa ein Zehntel der Bevölkerung von Philippsburg, lauter Einzelschicksale." Schockiert ist der Rathauschef auch deshalb, weil die Schließung "aus heiterem Himmel" komme. Noch im August habe der neue Werkleiter ihm die Zukunftsperspektiven fĂŒr den Standort erlĂ€utert. Das Unternehmen ist der grĂ¶ĂŸte Arbeitgeber in dem 13 000-Einwohner-Ort.

Das von Rhenus und Goodyear betriebene benachbarte Verteilzentrum mit rund 200 Mitarbeiten ist indes nicht von der geplanten Schließung betroffen.

Die GeschĂ€ftsfĂŒhrung hatte die Belegschaft am Montag ĂŒber das bevorstehende Aus informiert und mit einer strategischen Ausrichtung hin zu mehr Premium-Reifen begrĂŒndet. Es sei "eine schwere Wahl" gewesen, so JĂŒrgen Titz, Vorsitzender der GeschĂ€ftsfĂŒhrung, Goodyear Dunlop Tires Deutschland, Österreich, Schweiz in einer Mitteilung. "Es ist uns ein Anliegen, sozial vertrĂ€gliche Lösungen fĂŒr alle betroffenen Mitarbeiter zu finden und ihnen weitere angemessene UnterstĂŒtzungsleistungen anzubieten."

Die Gewerkschaft IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) will das Aus nicht einfach schlucken. "FĂŒr das Reifenwerk und den Erhalt der ArbeitsplĂ€tze werden wir kĂ€mpfen", sagte Gewerkschafter Karsten Rehbein. Die Schließung der Produktion sei "unsinnig". Der Standort gehöre nicht nur wegen seiner strategischen Lage zu vielen AbsatzmĂ€rkten zum "Tafelsilber". Die notwendigen Investitionen zur Fertigung von Premium-Reifen sollten freigegeben werden, "damit in diesem Werk noch profitabler gearbeitet werden kann".

Der Reifenhersteller Goodyear hat weltweit 66 000 Mitarbeiter, darunter 7600 in Deutschland. Dort werden jĂ€hrlich in sechs Fabriken (Hanau, Philippsburg, FĂŒrstenwalde, Wittlich, Riesa und Fulda) rund 30 Millionen Reifen produziert. Weitere SchließungsplĂ€ne gebe es nicht, sagte die Sprecherin in der deutschen Zentrale in Hanau.





