"PHILIPPSBURG/HANAU - Der Reifenhersteller Goodyear -Dunlop will bis Ende nächsten Jahres seine Produktion in ..."

dpa.de meldet dazu: MĂŒnchen - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter verbessert . Aufschwung in Deutschland gewinnt laut Ifo an Fahrt. Der Ifo-Index stieg um 1,0 auf 110,5 Punkte. Die befragten Unternehmen schĂ€tzten ihre aktuelle Lage erneut besser ein als im Vormonat und blickten auch zuversichtlicher auf die nĂ€chsten Monate. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte in MĂŒnchen, der Aufschwung in Deutschland gewinne an Fahrt. Im August war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer deutlich gefallen, im September aber auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen.

presseportal.de schreibt weiter: Wiesbaden - Im Jahr 2014 arbeiteten rund 45 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in einem tarifgebundenen Betrieb, das heißt in einem Betrieb, der entweder einem Branchen- (41 %) oder Firmentarifvertrag (4 %) unterlag . 45 % der BeschĂ€ftigten arbeiteten 2014 in tarifgebundenen Betrieben. Wie das Statistische Bundesamt nach

de.msn.com schreibt weiter: Wer trĂ€umt nicht davon, einen eigenen Sportwagen zu besitzen . Kaufen Sie eine Sportwagenproduktion!. Keinen gekauften, einen selbst gebauten natĂŒrlich. Dieser Traum könnte nun wahr werden, denn zwei TĂŒftler aus Deutschland verkaufen ihre Produktion.

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: WIESBADEN - Weniger als die HĂ€lfte der Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet in einem Betrieb mit einem Branchen- oder Firmentarifvertrag . FĂŒr weniger als 50 Prozent der BeschĂ€ftigten gelten TarifvertrĂ€ge. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag waren es 2014 rund 45 Prozent der BeschĂ€ftigten. Der Anteil der tarifgebundenen Betriebe lag bei knapp 15 Prozent.

abendzeitung-muenchen.de meldet: Sehr geringe Mitgliederzahlen : Bericht: Vier Ku-Klux-Klan-Gruppen in Deutschland aktiv





























Dazu schreibt chip.de: Im Wahlkampf verboten: Setzt die AfD trotzdem auf Social Bots?

Weitere Nachricht dazu von epochtimes.de: Horror made in USA: Meiste Clown-Angriffe in NRW – Kinder besonders gefĂ€hrdet

