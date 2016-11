"PEKING - VW will in China ein Bündnis mit dem Fahrdienstvermittler Didi Chuxing eingehen "

VW sieht in dem Markt für Mobilitätsdienstleistungen ein neues Standbein und hat sich bereits am israelischen Anbieter Gett für rund 300 Millionen Dollar beteiligt. Bis 2025 will VW-Chef Matthias Müller einen Umsatz in "substanzieller Milliardenhöhe" mit Services wie Fahrdiensten und Carsharing erzielen. US-Konkurrent Uber gab nach Milliardenverlusten in China auf und legt seine Geschäfte dort mit Didi Chuxing zusammen. Der US-Elektronikkonzern Apple hatte in diesem Jahr eine Milliarde Dollar in Didi Chuxing investiert.





WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden. GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen.

Erschließung globaler Märkte Bundeswirtschaftsminister Gabriel will den Vormarsch chinesischer Staatsfirmen in Deutschland erschweren. Grillo gegen Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Die Wirtschaft will aber keine Abschottung, sondern ihrerseits besseren Zugang in China.

PEKING/CHENGDU - Der chinesische Staat mischt bei Investitionen in Deutschland kräftig mit. Chinas Staat mischt bei Investitionen mit - Gabriel trifft Aktivisten. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, die während des Besuchs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China veröffentlicht wurde. Zum Abschluss seiner teils kontroversen Gespräche in Peking traf der Vizekanzler mit einer Gruppe von Bürgerrechtsanwälten, Menschenrechtlern und Intellektuellen zusammen. Anschließend flog Gabriel nach Chengdu, um an einer Messe teilzunehmen.

Peking - Spannungen über die Investitionsbedingungen in China und Deutschland haben den Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking überschattet. Spannungen in China: Streit um Investitionen. Für Irritationen sorgte auch das Fehlen von Chinas Handelsminister Gao Hucheng und Gabriel in der Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses. Dass der deutschen Wirtschaft damit «die kalte Schulter» gezeigt worden sei, wies Gabriel aber zurück. In seinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und dem Handelsminister setzte sich der Vizekanzler für mehr Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen in China ein.

Volkswagen-Aktie: China hält Absatz von VW im Oktober auf Kurs





























