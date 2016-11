"PEKING - Volkswagen will in China ein Bündnis mit dem Fahrdienstvermittler Didi Chuxing eingehen "

hatte in diesem Jahr eine Milliardein Didi Chuxing investiert.





dpa.de meldet dazu: BERLIN - Google wird aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten . Google zahlt erneut Millionen an europäische Medien-Projekte aus. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, "RP Digital" von der "Rheinischen Post", "Spiegel Online", der Schwäbische Verlag sowie "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300 000 Euro, wie der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin ankündigte. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die "Wirtschaftswoche", die "Berliner Morgenpost", die "taz", die "Heilbronner Stimme" und die "Deutsche Welle". weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: FRANKFURT - Gut ein Jahr nach seinem holprigen Start gewinnt der Online-Zahldienst Paydirekt einen wichtigen Großkunden, um Bankkunden mehr Einkaufsmöglichkeiten im Internet zu bieten . Online-Zahldienst Paydirekt gewinnt Händler Media -Saturn. Die Media-Saturn-Gruppe habe Paydirekt frei geschaltet, teilte die Tochter des Handelskonzerns Metro der Deutschen Presse-Agentur mit. Kunden könnten nun mit dem Dienst in den Internet-Shops der Elektronikhändler Media Markt und Saturn bezahlen. "Paydirekt erfüllt wesentliche Anforderungen, die wir als Handelsunternehmen an Internetbezahlverfahren stellen", sagte Klaus-Guido Jungwirth, für den Bereich Service verantwortlicher Geschäftsführer. weiterlesen ...

Dazu schreibt pressetext.de: Der europäische Security- Software -Hersteller ESET hat in einer aktuellen Studie zum Thema Online-Datenschutz herausgefunden, dass Nutzer sozialer Medien dem Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet mehr Aufmerksamkeit schenken . Privatsphäre in sozialen Medien: Gefahrenbewusstsein bei Nutzern steigt. Zwei Drittel der Briten schützen ihre Daten sogar aktiv. An der Studie nahmen im Oktober 2016 insgesamt 1.000 Nutzer sozialer Medien in Großbritannien teil. weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt dazu weiter: Volkswagen-Aktie: China hält Absatz von VW im Oktober auf Kurs weiterlesen ...





























Artikel von zeit.de: IT-Sicherheit: Der Staat gegen das Internet der unsicheren Dinge weiterlesen ...

Dazu meldet morgenweb.de weiter: Walldorf: Software aus dem Internet treibt Wachstum bei SAP weiterlesen ...

merkur-online.de schreibt weiter: Experte erklärt: So können Einzelhändler das Internet nutzen weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Volkswagen-Aktie: Präsentation des neuen Elektroautos mit Spannung erwartet - Aktienanalyse weiterlesen ...

Nachricht von heute.de: Chinas Probleme sind auch Sorgen anderer weiterlesen ...