"PEKING - Irritationen haben den Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China überschattet "

Union

zurückgenommen und eine neue Überprüfung des Verkaufs eingeleitet. Auch hatte Gabriel einen besseren Schutz in der Europäischenvor Übernahmen von Hightech-Firmen gefordert.

'INTENSIVER MEINUNGSAUSTAUSCH'

Am Tag vor seinem Besuch hatte Chinas Außenministerium nach dpa-Informationen den Gesandten in Peking einbestellt, um gegen die Nichtgenehmigung von Investitionen auf Druck der USA hin und negative Medienberichte zu protestieren.

Nach der Absage des Handelsministers wollte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) nicht von einem "Affront" sprechen. Beide Minister hätten einen "intensiven Meinungsaustausch" gehabt. "Für mich ist wichtig, dass das Gespräch, das gerade stattgefunden hat, nach allem, was ich weiß, in guter Atmosphäre stattgefunden hat." Das Treffen mit Premier Li Keqiang sei "das Entscheidende".

'GLEICHE CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN'

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums verlief die Unterredung der Minister über Handelsthemen ausgedehnt sehr offen und konstruktiv. Aus deutschen Teilnehmerkreisen hieß es, auch die Themen Stahl, Marktwirtschaftstatus sowie die Gleichbehandlung von deutschen und chinesischen Firmen seien angesprochen worden.

Staatssekretär Machnig, der Gabriel im Wirtschaftsausschuss vertrat, bekräftigte in seiner Rede, chinesische Investitionen seien in Deutschland willkommen. Daran werde sich nichts ändern. Er forderte aber "Reziprozität", also Gegenseitigkeit. "Für uns ist wichtig, dass es für deutsche Unternehmen in China die gleichen Chancen gibt wie für chinesische Unternehmen in Deutschland."

CHINA WILL ALS MARKTWIRTSCHAFT EINGESTUFT WERDEN

Es sei der deutschen Wirtschaft wichtig, dass es in China Zugang zu Ausschreibungen und keine Diskriminierung von Produkten aus Deutschland gebe. "Das ist auch das Prinzip einer Marktwirtschaft", sagte Machnig offenbar unter Hinweis auf die chinesische Forderung, als Marktwirtschaft eingestuft zu werden.

Bei Chinas Aufnahme in die Welthandelsorganisation (WTO) vor 15 Jahren war China zugesagt worden, den Status bis Dezember diesen Jahres zu erhalten. Dann könnte China bei Verstößen gegen Dumpingregeln, also wenn es Produkte unter Preis auf den Markt bringt, nicht mehr mit hohen Strafzöllen belegt werden.





Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Peking - Irritationen beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in China: Gabriel und der chinesische Handelsminister Gao Hucheng sind nicht zu einer Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses erschienen . Minister sagen Auftritt bei Gabriels China-Reise ab. Offiziell hieß es, dass das gemeinsame Gespräch beider Minister zuvor zu lange gedauert habe. Vizeministerin Gao Yan, die den Handelsminister vertrat, entschuldigte sich nicht bei den Spitzen der deutschen Wirtschaft für die Abwesenheit des chinesischen Ministers. In ihrer Eröffnungsrede beklagte sie eine «investitionsfeindliche Stimmung» in Deutschland. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de: KÖLN - "Kölner Stadtanzeiger" zu Gabriel / China





Die Bundesregierung war China gegenüber lange allzu freundlich, obwohl die Wirtschaftshemmnisse für deutsche Firmen nun schon seit 30 Jahren bestehen . Pressestimme: 'Kölner Stadtanzeiger' zu Gabriel / China. Die Hauptschuld trifft hier jedoch die

Wirtschaft. Sie hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht, um keine Nachteile zu riskieren. Kollektiv weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: ATHEN - China steigt in das griechische Energiegeschäft ein . China steigt ins griechische Energiegeschäft ein. Der chinesische Energiekonzern State Grid übernimmt für 320 Millionen Euro 24 Prozent der Anteile des griechischen Stromnetzbetreibers ADMIE, wie der Vorstand des teilstaatlichen griechischen Energieunternehmens DEI am Montagabend mitteilte, dem der Netzverteiler bislang gehört. Die endgültige Entscheidung über den Verkauf soll bis zum 24. November fallen. Die Aktionäre werden dann über die Entscheidung des Vorstandes des Energiekonzerns DEI entscheiden. Das "Ja" der Aktionäre gilt als sicher, wertete die griechische Finanzpresse am Montagabend. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: Berlin - AfD-Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski hat den Verkaufsstopp von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) an einen chinesischen Konzern kommentiert . AfD-Bundesvorstandsmitglied Pazderski: Sigmar Gabriel steht für den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):



"Sigmar Gabriel hat aus dem Schaden, den er bei der Zustimmung zum Verkauf des Hochtechnologiekonzerns KUKA (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ weiterlesen ...

politikexpress.de schreibt weiter: Frankfurter Rundschau: Blind gegenüber China weiterlesen ...





























manager-magazin.de berichtet dazu: Wegen Aixtron- und Osram-Blockade: China bestellt vor Gabriel-Besuch Gesandten ein weiterlesen ...

Dazu meldet boerse-online.de weiter: China bestellt deutschen Gesandten ein nach Aixtron- und Osram-Blockade weiterlesen ...

finanztreff.de meldet dazu: Weniger Exporte nach China - besserer Marktzugang gefordert weiterlesen ...

aktien-meldungen.de: 'HB': US-Geheimdienst intervenierte bei geplantem Aixtron-Verkauf nach China weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: thyssenkrupp-Aktie: Machtwechsel bei Tata gefährdet Stahlfusion - Abstufung - Aktienanalyse weiterlesen ...