"PEKING - Die Schutzzölle auf chinesischen Stahl schlagen an "

Das sind gute Nachrichten für die Stahlhersteller in Europa. Sie leiden seit Jahren unter einer Überproduktion und hohem Preisdruck. Im Sommer vor einem Jahr verschärfte sich die Situation, als China wegen einer Abschwächung des eigenen Wirtschaftswachstums massenhaft nicht benötigten eigenen Stahl auf dem Weltmarkt losschlug. Das ließ die Preise weiter sinken.

Europäische und amerikanische Hersteller warfen China dabei vor, den Stahl zu Dumpingpreisen anzubieten. Das zog sich bis ins Frühjahr 2016 hinein. Viele Hersteller in Europa schrieben deshalb wieder Verluste. In der Folge erhöhten zunächst die USA Zölle auf chinesischen Stahl später zog die EU nach. Die Preise für Stahl sind seitdem kräftig gestiegen. China produziert rund die Hälfte des Stahls weltweit.





yahoo.com schreibt weiter: Im offenen Bruch mit jahrzehntelanger US-Diplomatie hat der künftige Präsident Donald Trump mit Taiwans Staatschefin Tsai Ing Wen telefoniert - und damit den Zorn Pekings riskiert . Trump telefoniert mit Taiwans Präsidentin und riskiert den Zorn Pekings. Die beiden Gesprächspartner hätten "die engen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan im Bereich von Wirtschaft, Politik und Sicherheit" unterstrichen, erklärte das Trump-Team am Freitag. Die USA hatten im Zuge ihrer Annäherung an China 1979 ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: Die Klöckner & Co SE (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) mit Sitz in Duisburg ist mit einem Absatz von 6 476 Tonnen einer der weltweit größten produzentenunabhängigen Metallhändler . Klöckner & Co. und die Chancen mit dem Turnaround. 9.100

Mitarbeiter an 200 Standorten in 14 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Die Aktien der Klöckner & Co. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: BERLIN/PEKING - Der chinesische Autobauer und Volvo -Eigentümer Geely will mit einer neuen Marke die noch übersichtliche Carsharing-Branche in Europa aufmischen . Chinesischer Autobauer Geely will Carsharing in Europa aufmischen. Das Modell "01" des Ablegers Lynk & Co, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, soll eine besonders gute Vernetzung mit Online-Diensten bieten und über eine "Mitnutz-Taste" auch das Teilen des Autos zwischen einzelnen privaten Autofahrern ermöglichen. Ende 2017 soll der kompakte SUV, den es auch mit Hybridantrieben geben wird, zunächst auf dem Heimatmarkt China starten. 2018 ist der Markteintritt in Europa und den USA geplant. weiterlesen ...

