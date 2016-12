"PEKING - Die populäre chinesische Messenger-App WeChat filtert Nachrichten auf Konten mit chinesischen ..."

Chinas WeChat zensiert heimlich Gruppenchats mit chinesischen KontenPEKING - Die populäre chinesische Messenger-App WeChat filtert Nachrichten auf Konten mit chinesischen Telefonnummern nach politisch heiklen Schlüsselwörtern und zensiert bevorzugt Gruppenchats. Selbst wenn ein Nutzer zu einer ausländischen Nummer wechselt, dauert die Zensur an, fanden die Forscher von Citizen Lab an der Universität von Toronto heraus. Neuerdings verschwinden zensierte Mitteilungen zudem einfach heimlich, ohne dass der Absender wie bisher informiert wird, geht aus den Freitag vorgelegten Ergebnissen hervor. Das WeChat ist mit 806 Millionen monatlichen Nutzern die viertgrößte Messenger-App weltweit und das beliebteste Chat-Programm in China.