"PASSAU - Nach dem Karlsruher Urteil, das den Energiekonzernen eine begrenzte Entschädigung für den Atomausstieg ..."

"Das Urteil kann man nur begrüßen: Wenn Eigentum und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land noch etwas gelten, dann musste das Urteil so ergehen", sagte der CSU-Politiker. Betroffen von der Entscheidung seien nicht nur industrielle Großkonzerne gewesen, es sei auch um das Eigentum in der Hand von Millionen von Kleinaktionären gegangen, die regelrecht enteignet worden seien. Das Bundesverfassungsgericht habe jetzt klar gemacht, "dass Eigentum und Vertrauensschutz noch etwas gelten und Bürger und Unternehmen sich auf politische Entscheidungen verlassen können müssen".

Die Verfassungsrichter hatten am Dienstag entschieden, dass den Energiekonzernen wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ein angemessener Ausgleich für sinnlos gewordene Investitionen und verfallene Produktionsrechte zusteht.





pressetext.de berichtet dazu: In Unternehmen in Deutschland gibt es häufig keine eindeutigen Zuständigkeiten für das Thema Digitalisierung . Streitherd Digitalisierung: In jedem zweiten Unternehmen gibt es Interessenskonflikte. 58 Prozent der Entscheider beklagen Konflikte bei der Zuordnung, wer verantwortlich ist. Der Grund: Organisatorische Anpassungen kommen häufig zu kurz. 43 Prozent der Unternehmen haben Aufgaben und Zuständigkeiten im Zuge der Digitalisierung nicht neu justiert. Das zeigt die Studie "Digitalisierung - Der Realitäts-Check" der Managementberatung Horváth & Partners. Forsa hat für die Studie 200 Unternehmensentscheider aus unterschiedlichen Branchen zu den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der digitalen Transformation befragt. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: NÜRNBERG - Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten wird nach Einschätzung von Fachleuten vorerst keine größeren Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland haben

Mittelfristig aber könnte die von ihm geplante Politik der wirtschaftlichen Abschottung zum Risiko für exportorientierte deutsche Unternehmen werden, . Volkswirte: Deutscher Wirtschaft droht vorerst kein 'Trump-Effekt'. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: NÜRNBERG - Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten wird nach Einschätzung von Fachleuten vorerst keine größeren Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland haben . Volkswirte: Deutscher Wirtschaft droht vorerst kein 'Trump-Effekt'. Mittelfristig aber könnte die von ihm geplante Politik der wirtschaftlichen Abschottung zum Risiko für exportorientierte deutsche Unternehmen werden, prognostizierten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: HAMBURG - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich für vertiefte deutsch-chinesische Beziehungen ausgesprochen, dabei aber Fairness und Gegenseitigkeit angemahnt . Steinmeier: Chinesische Investitionen dürfen keine Einbahnstraße sein. "Chinesische Investitionen werden uns weiter sehr willkommen sein", sagte Steinmeier am Donnerstag zum Abschluss der Konferenz "China meets Europe" in der Handelskammer Hamburg. "Aber Investitionen dürfen nie eine Einbahnstraße sein." Deutsche Unternehmen in China müssten ebenso wie chinesische Unternehmen in Deutschland über einen freien Marktzugang verfügen. Die beiden Länder sollten nach Steinmeiers Worten ihre Zusammenarbeit über Politik und Wirtschaft hinaus auf Bildung, Wissenschaft, Schulwesen und Sport ausdehnen. weiterlesen ...

Dazu meldet kreiszeitung.de weiter: „Die Reformation prägt das Gesicht unseres Landes“ weiterlesen ...





























Dazu berichtet n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...

Mitteilung von n-tv.de: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

Artikel von volksfreund.de: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

Dazu meldet wz-newsline.de weiter: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Dazu berichtet ariva.de: Klaus Stopp, Baader Bank AG: Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Altersarmut weiterlesen ...