"PARIS/WOLFSBURG - Europas größter Autobauer Volkswagen will für das geplante neue Geschäft mit Mobilitätsdiensten ..."

November

den kĂŒnftigen Verkehrs- und Branchentrends begegnen. Imwollen die Wolfsburger die neue Marke samt dem Namen vorstellen. Bis 2025 soll sie MarktfĂŒhrer bei stĂ€dtischen MobilitĂ€tsdienstleistungen in Europa sein - und weltweit eine der fĂŒhrenden.

Ende Mai war Volkswagen mit rund 300 Millionen US-Dollar beim US-Fahrdienstservice und Uber-Konkurrenten Gett eingestiegen. In Moskau hat das Unternehmen jetzt die erste gemeinsame Initiative gestartet: Gett-Fahrer können bestimmte Modelle der Marken VW und Skoda zu Vorzugskonditionen erhalten. In Deutschland lotet VW in einer Kooperation mit der Stadt Hamburg den Verkehr der Zukunft aus.

MĂŒller hatte im Juni mit seiner Strategie 2025 mitten in der schwersten Krise des Konzerns den Weg nach vorn eingeschlagen. Milliardeninvestitionen in Elektroautos, autonomes Fahren, MobilitĂ€tsdienste - all das soll den laut Experten anstehenden Schrumpfkurs bei Verbrennungsmotoren abfedern.

Bis 2025 will der Konzern mehr als 30 neue Elektromodelle zusĂ€tzlich anbieten. In Paris gibt das Unternehmen mit dem VW-Konzeptfahrzeug "ID" mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern einen Ausblick darauf. 2020 soll das Modell auf den Markt kommen, ab 2025 soll voll autonomes Fahren möglich werden. Das Fahrzeug werde ein neues AushĂ€ngeschild des Konzerns, hieß es. VW-Markenchef Herbert Diess stellte den "ID" in eine Reihe mit den VW-HerzstĂŒcken KĂ€fer und Golf.

In der Diesel-AffĂ€re um manipulierte Abgaswerte erneuerte der Konzernchef den Anspruch, den Software-Betrug aufzuklĂ€ren. "Wir sind dabei, mit allem, was uns zur VerfĂŒgung steht, diese Krise auf- und abzuarbeiten." Dabei habe Volkswagen in den vergangenen zwölf Monaten deutliche Fortschritte gemacht. "Dieser Konzern ist voll handlungsfĂ€hig - trotz der aktuellen Belastungen", sagte MĂŒller.

In einem Interview des Finanzsenders Bloomberg TV erklĂ€rte MĂŒller: "Wir haben einen schweren Fehler gemacht und werden dafĂŒr bezahlen." Ein möglicher Vergleich in einem Strafverfahren der US-Justiz brauche eine solide Planungsbasis. Der Zeitrahmen liege dafĂŒr in den HĂ€nden des US-Justizministeriums. MĂŒller zeigte sich am Rande der Abendveranstaltung in Paris zuversichtlich, in "absehbarer Zeit" zu einer Lösung zu kommen.





























dpa.de weiter: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter grĂ¶ĂŸeren westlichen IndustrielĂ€ndern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, GerĂ€te, AusrĂŒstungen, Immobilien und andere GĂŒter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie ĂŒber dem Schnitt der Euro-LĂ€nder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwĂ€cher ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter grĂ¶ĂŸeren westlichen IndustrielĂ€ndern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, GerĂ€te, AusrĂŒstungen, Immobilien und andere GĂŒter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier LĂ€ndern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie ĂŒber dem Schnitt der Euro-LĂ€nder. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter grĂ¶ĂŸeren westlichen IndustrielĂ€ndern an der Spitze . Ministeriumsbericht: Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, GerĂ€te, AusrĂŒstungen, Immobilien und andere GĂŒter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier LĂ€ndern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie ĂŒber dem Schnitt der Euro-LĂ€nder. weiterlesen ...

Dazu meldet anleihencheck.de: MĂŒnchen (www anleihencheck de) - FĂŒr Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert VorschlĂ€ge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser EinschĂ€tzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas grĂ¶ĂŸtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, ZukunftsplĂ€ne noch ungewiss. weiterlesen ...

Dazu meldet n-tv.de: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - ZukunftsplÀne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet heute.de: VW auch in Brasilien in die Enge getrieben weiterlesen ...

politikexpress.de berichtet: Badische Zeitung: Wirtschaftslage / Stetes Wachstum

Kommentar von Hannes Koch weiterlesen ...

sport1.de schreibt dazu: Neuville triumphiert in Italien weiterlesen ...

rumas.de schreibt: Volkswagen-Aktie: VW hinkt bei Neuzulassungen in Deutschland Konkurrenz hinterher - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...