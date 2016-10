"PARIS - Nach dem Platzen eines Helikopter-Deals zwischen Airbus und der polnischen Regierung hat Frankreichs ..."

Bild: © European Aeronautic Defence and Space Company

Polen hatte am Dienstag den Abbruch von Verhandlungen ĂŒber eine Bestellung von Caracal-MilitĂ€rhubschraubern bei Airbus Helicopters fĂŒr gut 3 Milliarden Euro (13,5 Milliarden Zloty) bekanntgegeben. Nach Angaben des Entwicklungsministeriums waren beide Seiten zu keiner Einigung gekommen. Die Verhandlungen waren vor rund einem Jahr von der VorgĂ€ngerregierung aufgenommen worden, es ging laut Medienberichten um 50 Hubschrauber. Seit November 2015 regiert in Polen die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).































Hollande verschiebt nach Platzen von Airbus-Deal Besuch in WarschauPARIS - Nach dem Platzen eines Helikopter-Deals zwischen Airbus und der polnischen Regierung hat Frankreichs PrĂ€sident François Hollande einen Besuch in Warschau verschoben. Das wurde am Freitag aus Kreisen des Pariser ÉlysĂ©epalastes bekannt. UrsprĂŒnglich waren fĂŒr kommenden Donnerstag französisch-polnische Regierungskonsultationen geplant. Der französische Außenminister werde aber bald nach Polen reisen, um ĂŒber bilaterale und europĂ€ische Themen zu sprechen - unter anderem die Verteidigung.