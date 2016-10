"PARIS - Mehr Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren hat der französischen Großbank BNP Paribas im Sommer ein ..."

An der Börse wurden die Nachrichten unentschieden aufgenommen. Der Kurs der BNP-Aktie pendelte am Morgen in Paris zwischen der Verlust- und der Gewinnzone. Zuletzt lag er mit etwa einem halben Prozent im Minus. Analyst Alex Koagne von der Bank Natixis sprach von guten Quartalszahlen. Im Schnitt hatten Experten mit einem Gewinnrückgang gerechnet.

Die Führungsspitze um BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafe bekräftigte angesichts der Ergebnisse ihr Ziel, in diesem Jahr eine Eigenkapitalrendite von mindestens 10 Prozent zu erzielen. Dabei will die Großbank den Rekord-Niedrigzinsen und den schärferen Kapitalauflagen trotzen. Das Zinstief drückt bei Banken in ganz Europa auf die Erträge. Da die Banken zusätzlich auch noch mehr Eigenkapital vorhalten müssen, um für schwere Krisen gewappnet zu sein, wird es für sie immer schwieriger, auf dieses Kapital eine hohe Rendite zu erwirtschaften.

In den ersten neun Monaten erzielte BNP eine Eigenkapitalrendite von 9,8 Prozent - und damit etwas weniger als für das Gesamtjahr angepeilt. Die Erträge stiegen um 2,4 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten. Während die Erträge bei Geschäftskunden und im Investmentbanking zusammen um 13 Prozent anzogen, blieben sie im Privatkundengeschäft in den wichtigsten europäischen Märkten nahezu unverändert.

Belastet wurde das Quartalsergebnis im Sommer von Sonderkosten in Höhe von 455 Millionen Euro. Knapp die Hälfte davon entfiel auf die Umstrukturierung der Sparte für Geschäftskunden und Investmentbanking.

An der Börse läuft es für BNP in diesem Jahr deutlich besser als für andere Großbanken in Europa. Während die Institute aus dem Bloomberg-Index für Banken und Finanzdienstleister seit Jahresbeginn im Schnitt 16 Prozent an Wert verloren haben, liegt die BNP-Aktie mit zwei Prozent im Plus. Zum Vergleich: Die von Rechtsstreitigkeiten gebeutelte Deutsche Bank war an der Börse zuletzt 41 Prozent weniger wert als noch zum Jahreswechsel.





Meldung von aktiencheck.de: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas vor der Berichtssaison der europäischen Banken von 56 auf 57 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen . Goldman hebt Ziel für BNP Paribas - 'Conviction Buy List'. Analyst Jernej Omahen rechnete in einer Branchenstudie vom Montag im dritten Quartal im Schnitt mit einem Rückgang der Erträge im Jahresvergleich um 2 Prozent. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de: FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen der europäischen Banken auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen . Deutsche Bank belässt BNP Paribas auf 'Buy' - Ziel 54 Euro. Höhere Marktschwankungen und Kundenaktivitäten dürften die Geschäfte mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen (FICC) - analog zur Entwicklung der US-Wettbewerber ? deutlich gestützt haben, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer Branchenstudie vom Donnerstag. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BNP Paribas vor den Quartalszahlen der europäischen Banken von 56,70 auf 57,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen . Morgan Stanley hebt Ziel für BNP Paribas an - 'Overweight'. Die Geschäfte mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen (FICC) dürften gestützt haben, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer Branchenstudie vom Donnerstag. weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt dazu weiter: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN4ELP6/ WKN VN4ELP) auf die Aktien von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) zur Zeichnung an . 15,00% PROTECT Multi Aktienanleihe auf BNP Paribas, Commerzbank und Dt. Bank in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Mehr dazu von finanztreff.de: dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für BNP Paribas - 'Conviction Buy List' weiterlesen ...





























Dazu schreibt finanztreff.de: dpa-AFX: Deutsche Bank belässt BNP Paribas auf 'Buy' - Ziel 54 Euro weiterlesen ...

Mitteilung von finanztreff.de: dpa-AFX: Morgan Stanley hebt Ziel für BNP Paribas an - 'Overweight' weiterlesen ...

Dazu schreibt bsi-fuer-buerger.de: „Cum Ex“-Deals: NRW ermittelt gegen internationale Banken, nicht aber Wolfgang Schäuble weiterlesen ...

Dazu schreibt n-tv.de: Milliardenschaden durch Cum-Ex-Deals: NRW nimmt Großbanken ins Visier weiterlesen ...

Dazu finanztreff.de weiter: dpa-AFX: Deutsche Bank senkt Ziel für BNP Paribas auf 49 Euro - 'Buy' weiterlesen ...