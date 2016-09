Barclays

Agricole

der stärkste Wert mit plus 3,22 Prozent. In London legten dievonweit vorne im "Footsie" um 3,09 Prozent zu. An der Spitze waren die Papiere des Versicherers Legal & General mit plus 3,68 Prozent. Im Pariser Cac 40 kletterten die Anteile der Creditmit plus 2,93 Prozent auf den ersten Platz.

Kräftige Zuwächse verzeichneten auch die Rohstoffwerte. Der Grund: Anleger setzen darauf, dass die Fed den Leitzins am Abend nicht anhebt. Dies dürfte den Dollar tendenziell schwächen, wovon wiederum die Rohstoffkonzerne profitieren.

Schwächster Wert im EuroStoxx waren hingegen die Aktien des Pharmaherstellers Sanofi mit einem Minus von 1,63 Prozent. Dicht davor mit einem Abschlag von 1,58 Prozent standen die Titel von Inditex . Die Muttergesellschaft des spanischen Modehändlers Zara übertraf zwar mit ihren Halbjahreszahlen die Erwartungen der Analysten, doch die Aktien sind inzwischen nicht mehr allzu weit von ihrem im Dezember 2015 erreichten Rekordhoch bei 35,375 Euro entfernt. Händler sprachen daher vom klassischen Verkauf bei guten Nachrichten.





























Dazu berichtet dpa.de: PARIS/LONDON - Die Börsen Europas haben am Mittwoch mit Kursgewinnen auf die Beschlüsse der japanischen Notenbank reagiert . Europa Schluss: Japans Notenbank-Beschlüsse stützen die Kurse. Die Indizes reduzierten allerdings ihre Aufschläge am Nachmittag merklich. Zum Handelsschluss stand der EuroStoxx 50 noch 0,58 Prozent höher bei 2982,18 Punkten. Der französische CAC-40-Index gewann 0,48 Prozent auf 4409,55 Zähler, und der britische FTSE-100-Index rückte um 0,06 Prozent vor auf 6834,77 Punkte. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: PARIS/LONDON - Die Börsen Europas haben am Mittwoch mit Kursgewinnen auf die Beschlüsse der japanischen Notenbank reagiert . Aktien Europa Schluss: Japans Notenbank-Beschlüsse stützen die Kurse. Die Indizes reduzierten allerdings ihre Aufschläge am Nachmittag merklich. Zum Handelsschluss stand der EuroStoxx 50 noch 0,58 Prozent höher bei 2982,18 Punkten. Der französische CAC-40-Index gewann 0,48 Prozent auf 4409,55 Zähler, und der britische FTSE-100-Index rückte um 0,06 Prozent vor auf 6834,77 Punkte. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: PARIS/LONDON - Europas Börsen haben sich am Montag dank wieder gestiegener Ölpreise von ihren Verlusten aus der schwachen Vorwoche etwas erholt . Aktien Europa Schluss: Ölpreis-Anstieg hebt die Stimmung an den Börsen. Der EuroStoxx 50 legte zum Handelsende um

1,13 Prozent auf 2968,31 Punkte zu. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte sich das Minus im Eurozonen-Leitindex auf fast 4 Prozent summiert, was weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: PARIS/LONDON - Europas Börsen haben sich am Montag dank wieder gestiegener Ölpreise von ihren Verlusten aus der schwachen Vorwoche etwas erholt . Europa Schluss: Ölpreis-Anstieg hebt die Stimmung an den Börsen. Der EuroStoxx 50 legte zum Handelsende um 1,13 Prozent auf 2968,31 Punkte zu. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte sich das Minus im Eurozonen-Leitindex auf fast 4 Prozent summiert, was zum größten Wochenverlust seit Februar geführt hatte. weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: Europa Schluss: Größter Wochenverlust für EuroStoxx seit Februar weiterlesen ...

finanztreff.de: Aktien Europa Schluss: Größter Wochenverlust für EuroStoxx seit Februar weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de: Aktien Europa Schluss: Erholte Wall Street bremst Talfahrt ab weiterlesen ...

finanztreff.de weiter: MÄRKTE EUROPA/Trotz Stabilisierung weiter schwankungsanfällig weiterlesen ...

ariva.de meldet: Aktien Europa: Börsen stabilisieren sich dank nachlassender Zinssorgen weiterlesen ...

Meldung von wz-newsline.de: «Berlin fliegt»: Deutschland gewinnt Fünfländerkampf weiterlesen ...