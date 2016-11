"PARIS/LONDON - Die Aufbruchstimmung an der Wall Street hat die Anleger an Europas Börsen kalt gelassen "

verlor 0,40 Prozent auf 3032,14 Punkte, nachdem er am Vortag noch um 0,37 Prozent gestiegen war. Für den französischen CAC-40-Index ging es am Mittwoch um 0,42 Prozent auf 4529,21 Punkte abwärts. Dagegen bewegte sich der britische FTSE-100-Index - gestützt von der fortgesetzten Rally der Rohstoffaktien - mit minus 0,03 Prozent auf 6817,71 Punkte kaum vom Fleck.

"Wir leben in einer Welt der zwei Geschwindigkeiten. Die amerikanischen Börsen antizipieren eine Wachstumsbeschleunigung und höhere Inflation in 2017, die europäischen Märkte sehen maues Wachstum und geringe politische Planungssicherheit", stellte Börsenexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. Laut Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba "drängt sich die Frage auf, ob es sich bei dem derzeit dynamiklosen Handel um eine Art Ruhe vor dem Sturm, oder aber um eine Phase des Luftholens handelt".

Mit Blick auf die Einzelwerte zogen die Papiere von Thomas Cook mit einem Plus von rund 7,5 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Europas zweitgrößter Touristikkonzern hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr einen unerwartet hohen, bereinigten operativen Gewinn ausgewiesen. Zudem sollen die Anteilseigner mit 0,5 Pence je Aktie die erste Dividende seit fünf Jahren erhalten.

Unter den Favoriten im EuroStoxx zogen die Anteilsscheine von Philips um gut 2 Prozent an. Es sei Zeit für einen anderen Blick auf den niederländischen Elektronikkonzern, schrieb Analyst Patrick Wood von der US-Bank Citigroup. Wood geht von stetig steigenden Margen und einem soliden organischen Wachstum der Gesundheitssparte aus.

Europas drittgrößter Versicherer Generali reagiert mit neuen Einsparungen auf die schwierige Lage der Branche. Die Italiener wollen sich aus weniger rentablen Märkten zurückziehen und die Strukturen in anderen Ländern straffen. Einen Bericht über den Abbau mehrerer Tausend Arbeitsplätze wies Vorstandschef Philippe Donnet aber zurück. An der Börse wurden die Nachrichten mit Enttäuschung aufgenommen: Die Generali-Aktien sackten um 3 Prozent ab und büßten damit ihren Kursgewinn vom Vortag fast wieder ein.

Dagegen profitierten Michelin-Papiere mit moderaten Gewinnen von einer Kaufempfehlung der US-Bank Goldman Sachs. Analystin Lucile Leroux erwartet beim französischen Reifenhersteller für die kommenden Jahre erhebliche Verbesserungen in puncto Liquidität und Profitabilität.





Nachricht von dpa.de: BERLIN/BRÜSSEL - Im Ringen um eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am dritten Rettungspaket für Griechenland wollen mehrere Euro-Finanzminister in Berlin eine Lösung ausloten . Treffen zu IWF-Beteiligung an Griechenland-Paket in Berlin. Am kommenden Freitag wollen nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch) die Minister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden in Berlin mit Vertretern des IWF darüber beraten, wie sich dieser doch noch finanziell am laufenden dritten Kreditprogramm für Griechenland beteiligen könnte. Mit dabei sein sollen auch Vertreter von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB). Aus Teilnehmerkreisen wurde am Dienstag das Treffen bestätigt. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte hingegen, das Ministerium könne ein derartiges Treffen nicht bestätigen. weiterlesen ...

Dazu meldet businesswire.com weiter: Circle Media Inc , ein bei der Kontrolle über die geräteübergreifend am Bildschirm verbrachte Zeit wegweisendes Unternehmen, hat heute zwei neue Einzelhandelspartnerschaften angekündigt, über die Circle with Disney in zehn europäische Länder kommen wird . Circle Media Inc. kündigt Expansion beim europäischen Einzelhandel an. Dank der Zusammenarbeit mit Tura und Bullboat Distribution können Verbraucher in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Island und Dänemark Circle jetzt zu Hause integrieren. Eltern bleiben damit besser informiert über die Online-Aktivitäten ihrer Kinder und können die am Bildschirm jedes Geräts im Haushalt verbrachte Zeit besser eingrenzen – auf Smartphones, Tablets, Computern und Spielkonsolen. weiterlesen ...

