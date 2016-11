"PARIS/LONDON - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten hat am Donnerstag Zurückhaltung geherrscht "

gewann am Vormittag 0,27 Prozent auf 3040,23 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,40 Prozent abgebröckelt war. Für den französischen Cac-40-Index ging es am Donnerstag um 0,24 Prozent auf 4540,06 Punkte abwärts. Dagegen sank der britische FTSE-100-Index um 0,15 Prozent auf 6807,39 Punkte.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im November auf hohem Niveau erwartungsgemäß nicht verändert. Das Geschäftsklima stagnierte auf seinem Vormonatswert von 110,4 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal dank des anhaltend robusten Binnenkonsums um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Das teilte das Statistische Bundesamts mit und bestätigte damit seine vorläufigen Berechnungen.

Unter den Einzelwerten in Europa waren mangels marktbewegender Nachrichten kaum auffällige Kursbewegungen zu beobachten. Zu den wenigen Ausnahmen gehörten die Papiere von National Grid , die als schwächster Wert im Stoxx-50-Index 2,59 Prozent an Wert einbüßten. Der britische Versorger hat an diesem Donnerstag mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen.

Spitzenreiter im EuroStoxx 50 waren die Papiere von Nokia , die sich um 1,63 Prozent verteuerten. Ein Händler verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktien des finnischen Netzwerkausrüsters seit Anfang Oktober rund ein Viertel ihres Wertes verloren hatten. Er sprach in diesem Zusammenhang von Gelegenheitskäufen.





Mitteilung von dpa.de: BERLIN/BRÜSSEL - Im Ringen um eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am dritten Rettungspaket für Griechenland wollen mehrere Euro-Finanzminister in Berlin eine Lösung ausloten . Treffen zu IWF-Beteiligung an Griechenland-Paket in Berlin. Am kommenden Freitag wollen nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch) die Minister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden in Berlin mit Vertretern des IWF darüber beraten, wie sich dieser doch noch finanziell am laufenden dritten Kreditprogramm für Griechenland beteiligen könnte. Mit dabei sein sollen auch Vertreter von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB). Aus Teilnehmerkreisen wurde am Dienstag das Treffen bestätigt. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte hingegen, das Ministerium könne ein derartiges Treffen nicht bestätigen. weiterlesen ...

Dazu meldet businesswire.com: Circle Media Inc , ein bei der Kontrolle über die geräteübergreifend am Bildschirm verbrachte Zeit wegweisendes Unternehmen, hat heute zwei neue Einzelhandelspartnerschaften angekündigt, über die Circle with Disney in zehn europäische Länder kommen wird . Circle Media Inc. kündigt Expansion beim europäischen Einzelhandel an. Dank der Zusammenarbeit mit Tura und Bullboat Distribution können Verbraucher in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Island und Dänemark Circle jetzt zu Hause integrieren. Eltern bleiben damit besser informiert über die Online-Aktivitäten ihrer Kinder und können die am Bildschirm jedes Geräts im Haushalt verbrachte Zeit besser eingrenzen – auf Smartphones, Tablets, Computern und Spielkonsolen. weiterlesen ...

