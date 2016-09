"PARIS - Europas größter Autobauer Volkswagen will für das geplante neue Geschäft mit Mobilitätsdiensten seine ..."

"PARIS - Europas gr├Â├čter Autobauer Volkswagen will f├╝r das geplante neue Gesch├Ąft mit Mobilit├Ątsdiensten seine ..."

Bild: © Volkswagen AG

"K├╝nftig wird l├Ąngst nicht mehr jeder ein eigenes Auto besitzen. Aber jeder kann auf die eine oder andere Art Kunde von Volkswagen sein", sagte M├╝ller. Dazugeh├Âren sollen Angebote mit der Vermittlung von Fahrdiensten ├╝ber Carsharing bis hin zu autonom fahrenden Shuttle-Flotten. Im November will VW die neue Marke samt dem Namen vorstellen. Bis 2025 soll sie Marktf├╝hrer bei st├Ądtischen Mobilit├Ątsdienstleistungen in Europa sein - und weltweit eine der f├╝hrenden. Ende Mai war Volkswagen mit rund 300 Millionen US-Dollar beim US-Fahrdienstleister und Uber-Konkurrenten Gett eingestiegen. In Moskau hat das Unternehmen jetzt die erste gemeinsame Initiative gestartet: Gett-Fahrer k├Ânnen bestimmte Modelle der Marken VW und Skoda zu Vorzugskonditionen erhalten. In Deutschland lotet VW in einer Kooperation mit der Stadt Hamburg den Verkehr der Zukunft aus.































