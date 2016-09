"PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Dialog Semiconductor auf "Outperform" mit einem ..."

ANALYSE-FLASH: Exane belässt Dialog Semiconductor auf 'Outperform'; Ziel 37 EuroPARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Dialog Semiconductor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie erwartet sei der deutsche Halbleiterkonzern der Lieferant für den Chip zur Stromversorgung in Apples neuen iPhone-Modellen 7 und 7 Plus, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer Studie vom Montag./gl