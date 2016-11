"PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM will mit einer neuen Langstrecken-Tochter arabischen Konkurrentinnen wie ..."

Am Aktienmarkt wurden die Nachrichten nach anfänglichen Kursverlusten positiv aufgenommen. Bis zum späten Vormittag gewannen die Aktien von Air France -KLM in Paris mehr als zwei Prozent an Wert.

Den reinen Punkt-zu-Punkt-Verkehr will Janaillac künftig allein der Billigtochter Transavia und der Regionaltochter Hop! überlassen - ähnlich wie es die Lufthansa mit ihrer Billigtochter Eurowings vorgemacht hat. Air France und KLM sollen sich auf den Verkehr an den Drehkreuzen Paris und Amsterdam konzentrieren. Ähnlich absolviert die Lufthansa ihre Europaflüge abseits von Frankfurt und München unter ihrer Billigmarke Eurowings. Diese soll aufgrund niedrigerer Gehälter und Betriebskosten im Wettbewerb mit anderen Billigheimern wie Ryanair und Easyjet bestehen.

Die geplante, noch namenlose Langstrecken-Tochter ist Teil eines neuen, umfangreicheren Zukunftsplans, mit der der neue Konzernchef die französisch-niederländische Fluggesellschaft bis Ende des Jahrzehnts gegen die Konkurrenz von Billigfliegern wie Ryanair und aggressiv wachsende Fluglinien aus dem Nahen Osten rüsten will. Damit riskiert der Manager weiteren Streit mit den Gewerkschaften. Diese hatten sich in der Vergangenheit mit heftigen Streiks gegen Umstrukturierungen gewehrt - etwa gegen den Ausbau der Billigtochter Transavia.

Air-France-KLM-Chef Janaillac will den Konzern nun im Langstreckengeschäft wieder in die Offensive bringen, nachdem das Unternehmen in diesem Bereich zuletzt Marktanteile verloren hatte. Die neue Langstreckentochter will er vor allem in Märkten mit besonders hartem Wettbewerb einsetzen. Dies gilt auch für Strecken, auf denen Air France bisher Verluste einfliegt oder von denen sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zurückgezogen hat. Rund 30 Prozent ihres Geschäfts soll die neue Fluglinie auf neu eröffneten Routen erzielen.

Dabei soll sie nach dem Willen des Managements ausdrücklich nicht als Billigfluggesellschaft antreten. Der Konzern stellte ein "einfaches, modernes und innovatives Angebot" in Aussicht. Worin sich dieses etwa vom Langstreckenangebot der Lufthansa-Tochter Eurowings unterscheiden soll, blieb allerdings offen. Im Cockpit sollen Piloten von Air France sitzen. Deren Arbeitsbedingungen will Janaillac aber an das Wettbewerbsumfeld anpassen. Auch Bedingungen für die Flugbegleiter will er vom Niveau der einstigen Staatsfluglinie Air France abkoppeln.

Insgesamt peilt Janaillac auf der Langstrecke bis 2020 ein profitables jährliches Wachstum von zwei und drei Prozent an. Dann soll der Konzern auf 100 Millionen Fluggäste kommen - das wäre gut ein Viertel mehr als die 79 Millionen aus dem vergangenen Jahr.

Im Sommer machte Air France-KLM die Terrorangst in Europa weiter zu schaffen. Weil die Ticketpreise weiter sanken, fiel der Umsatz im dritten Quartal mit 6,9 Milliarden Euro um fünf Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Der operative Gewinn fiel trotz deutlich billigeren Treibstoffs um 15 Prozent auf 745 Millionen Euro. Der Überschuss stieg hingegen um 13 Prozent auf 544 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor Abschreibungen und ungünstige Währungskurse das Ergebnis belastet hatten.





Nachricht von wallstreet-online.de: PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM will mit einer neuen Langstrecken-Tochter ihren arabischen Konkurrentinnen wie Emirates Paroli bieten . Air France-KLM will mit neuer Langstrecken-Tochter durchstarten. Die neue Gesellschaft soll in Frankreich

parallel zur Hauptmarke Air France antreten und den Konzern wieder in die Lage versetzen, in umkämpften Märkten neue Verbindungen anzubieten, wie Unternehmenschef weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM will mit einer neuen Langstrecken-Tochter ihren arabischen Konkurrentinnen wie Emirates Paroli bieten . Air France-KLM will mit neuer Langstrecken-Tochter durchstarten. Die neue Gesellschaft soll in Frankreich parallel zur Hauptmarke Air France antreten und den Konzern wieder in die Lage versetzen, in umkämpften Märkten neue Verbindungen anzubieten, wie Unternehmenschef Jean-Marc Janaillac am Donnerstag ankündigte. Bis zum Jahr 2020 soll die Zahl der Fluggäste auch dadurch konzernweit von zuletzt 79 Millionen auf rund 100 Millionen steigen. weiterlesen ...

Meldung von aktiencheck.de: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM vor Zahlen von 6,05 auf 5,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen . JPMorgan senkt Ziel für Air France-KLM - 'Underweight'. Die Umsätze der europäischen Fluggesellschaften dürften im dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sein, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Branchenstudie vom Donnerstag. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM vor Zahlen von 6,05 auf 5,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen . JPMORGAN belässt AIR FRANCE-KLM auf 'Underweight'. Die Umsätze der

europäischen Fluggesellschaften dürften im dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sein, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Branchenstudie vom weiterlesen ...

www.br.de: Die Gefahr aus dem Netz: Der digitale Krieg weiterlesen ...





























spiegel.de: Tour de France 2017: Nur die Start-Etappe in Deutschland weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von finanztreff.de: dpa-AFX: Goldman senkt Ziel für Air France-KLM auf 5 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt: Spanien: Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

Dazu berichtet N24.de: Industrie auf Kurs -

Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt weiter: Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso weiterlesen ...