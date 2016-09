"PARIS - Das Thema Elektroantriebe und die Diskussion um Dieselantriebe dürften den Pariser Autosalon in diesem Jahr ..."

Auch wenn der Marktanteil von Dieselautos in Deutschland zuletzt zurückging, ist die Nachfrage noch vorrangig von herkömmlichen Antrieben bestimmt. Die deutschen Autobauer rechnen - getragen von der guten Konjunktur in China und Europa - mit weiterem Wachstum.





























Dazu meldet dpa.de: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Ministeriumsbericht: Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

anleihencheck.de berichtet: München (www anleihencheck de) - Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, Zukunftspläne noch ungewiss. weiterlesen ...

n-tv.de berichtet: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...

Artikel von heute.de: VW auch in Brasilien in die Enge getrieben weiterlesen ...

Dazu politikexpress.de: Badische Zeitung: Wirtschaftslage / Stetes Wachstum

Kommentar von Hannes Koch weiterlesen ...

Meldung von sport1.de: Neuville triumphiert in Italien weiterlesen ...

Mehr dazu von rumas.de: Volkswagen-Aktie: VW hinkt bei Neuzulassungen in Deutschland Konkurrenz hinterher - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...