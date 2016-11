"PADERBORN - Ob der ehemalige VW -Konzernchef Martin Winterkorn als Zeuge in einem Schadenersatzprozess im ..."

Der Termin sei jedoch aufgehoben worden, weil die Richter zunächst über die Frage entscheiden müssten, ob Winterkorn von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen könnte, sagte ein Gerichtssprecher am Montag auf dpa-Anfrage. Diese Frage soll zunächst in einer mündlichen Verhandlung am 20. Januar entschieden werden, in der Winterkorns Anwesenheit nicht notwendig sei.

Hintergrund sei ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen den früheren Konzernchef wegen möglicher Kursmanipulationen, erläuterte der Gerichtssprecher. Geklärt werden müsse, ob dies klar von der in Paderborn verhandelten Schadenersatzklage zu trennen sei. Sobald sich die Dinge überlappten und die Gefahr bestehe, dass Winterkorn sich selbst belaste, sei ein Aussageverweigerungsrecht denkbar.





Frankfurt (www anleihencheck de) - Die europäische Wirtschaft wird voraussichtlich auch weiterhin in moderatem Tempo wachsen, so Dr . Eberhardt Unger von "fairesearch".



In ihrer Herbstprognose gehe die Europäische Kommission von einem BIP-Wachstum im Euroraum von 1,7% für 2016 (Deutschland 1,9%), 1,5% für 2017 und 1,7% für 2018 aus. weiterlesen ...

Kulmbach - Volkswagen-Aktie: Auf den Knaller warten! Aktienanalyse



Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Auf den Knaller warten! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Paris (www anleihencheck de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PB8QY21/ WKN PB8QY2) auf die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor



Volkswagen wolle nach dem Dieselskandal einen Neuanfang starten und ändere seine Strategie .

Dazu meldet dpa.de: Berlin - Wegen des Fachkräftemangels will die deutsche Wirtschaft auch im kommenden Jahr fast eine halbe Million neue Stellen schaffen . DIHK-Umfrage: Firmen wollen 2017 rund 450 000 neue Stellen schaffen. Das meldet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Danach wollen die Unternehmen 450 000 neue Mitarbeiter einstellen. Besonders groß sei die Nachfrage in den Branchen Gesundheit und Pflege sowie Bildung. Dort wollten die Firmen 150 000 neue Jobs schaffen. Der Fachkräftemangel sei «mittlerweile das Top-Risiko für die Unternehmen», hieß es beim DIHK. weiterlesen ...

