"Original-Research: Manz AG - von Montega AG "

Einstufung von Montega AG zu Manz AG

Unternehmen: Manz AG

ISIN: DE000A0JQ5U3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2016

Kursziel: 40,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christopher Rodler

Q3-Ergebnisse sekundär - CIGS-Abschluss im Fokus

Manz hat heute den Q3-Bericht veröffentlicht und die am 02.11. angepasste

Guidance bestätigt. Die Eckdaten der Q3-Ergebnisse sind folgender Tabelle

zu entnehmen.

[Tabelle]

Q3-Ergebnis von Projektstopp in Energy Storage belastet, Guidance

bestätigt: Der Umsatz in Q3 lag unter Vorjahr, jedoch im Rahmen der

Erwartungen. Das EBIT fiel wie erwartet deutlich negativ aus, verfehlte

unsere Schätzung aber leicht. Grund für das schwache Ergebnis ist primär

der Auftragsstopp eines Großkunden Ende Juni, der die Entwicklung in Q3

belastet hat. Am 13.10. vermeldete Manz zwar den Abschluss einer

Vergleichsvereinbarung mit dem Großkunden, die einen verlustfreien

Abschluss des Projekts ermöglicht, nichtsdestotrotz belastet das Ausbleiben

von ursprünglich eingeplanten Folgeaufträgen Umsätze und Erträge in 2016.

Die Guidance wurde bestätigt (Umsätze auf Höhe des Vorjahres, deutliche

Verbesserung beim EBIT).

Auftragsbestand gestiegen, Diversifizierungsstrategie beginnt zu greifen:

Der Auftragsbestand Ende September lag mit 93,9 Mio. Euro deutlich über dem

zuletzt gemeldeten Niveau von Ende Juli (69,8 Mio. Euro) und in etwa auf

dem Vorjahreslevel (93,0 Mio. Euro). Manz versucht, die Abhängigkeit von

US-Großkunden und einzelnen Großprojekten zu reduzieren und eine bessere

Diversifikation durch eine höhere Anzahl kleinerer Aufträge zu erreichen.

Vor dem Hintergrund dieser Strategie sehen wir die Steigerung des

Auftragsbestands umso positiver.

Erfolgreicher Abschluss des CIGS-Rahmenvertrages erwartet: Manz hat Anfang

November mit zwei Unternehmen aus Asien einen Rahmenvertrag zur

strategischen Zusammenarbeit im Bereich CIGS unterzeichnet, die sich

substanziell auf die weitere Unternehmensentwicklung ab 2017 auswirken

wird. Der finale Abschluss des Vertrags steht noch unter dem Vorbehalt der

Zustimmung aller beteiligten Unternehmen sowie der Due Diligence und wird

nicht vor Mitte Dezember erwartet. Da u.a. vereinbart wurde, dass die

Vertragspartner die laufenden Betriebskosten der MCT GmbH

(Forschungs-gesellschaft für CIGS-Technologie) von November bis Ende

Dezember 2016 übernehmen, rechnen wir jedoch bereits in Q4 mit einem

positiven Effekt auf das Ergebnis.

Fazit: Die Q3-Ergebnisse sind schwach ausgefallen. Dies dürfte jedoch

bereits erwartet worden sein und angesichts des für Ende Dezember geplanten

Abschlusses des CIGS-Rahmenvertrages sekundär sein. Wir sehen eine hohe

Wahrscheinlichkeit, dass Manz die CIGS-Aufträge realisieren kann und

bestätigen die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

