"Original-Research: Manz AG - von Montega AG "

Einstufung von Montega AG zu Manz AG

Unternehmen: Manz AG

ISIN: DE000A0JQ5U3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.11.2016

Kursziel: 40,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christopher Rodler

CIGS-Verhandlungen kurz vor Abschluss - Upgrade auf Kaufen

Rahmenvertrag unterzeichnet: Manz hat mit zwei Unternehmen aus Asien, deren

Namen nicht genannt wurden, einen Rahmenvertrag zur strategischen

Zusammenarbeit im Bereich CIGS unterzeichnet. Der finale Abschluss des

Vertrags, der nicht vor Mitte Dezember erwartet wird, steht noch unter dem

Zustimmungsvorbehalt der beteiligten Unternehmen sowie der Due Diligence.

Der Vertrag umfasst folgende Eckpunkte:

R&D-Joint Venture: Geplant ist die Gründung eines R&D-Joint Ventures zur

Weiterentwicklung der CIGS-Technologie. Die Manz CIGS Technology GmbH in

Schwäbisch Hall (MCT GmbH, Forschungsgesellschaft für CIGS-Technologie)

soll in dieses JV eingebracht werden. Im Gegenzug erhält Manz einen

Minderheitsanteil an dem JV sowie eine Zahlung in bar.

CIGS-Aufträge: Weiterer Gegenstand des Vertrages sind zudem Aufträge über

CIGS-Produktionslinien (MONe: >200 Mio. Euro).

Kosten der MCT GmbH: Es wurde vereinbart, dass die laufenden Betriebskosten

der MCT GmbH ab November 2016 bis Ende Dezember 2016 bzw. bis zur

endgültigen Vertragsunterzeichnung von den Vertragspartnern übernommen

werden.

Lizenzvereinbarung: Die Kunden erhalten vollen Zugang zur CIGS-Technologie.

Manz behält jedoch das Recht, die Technologie außerhalb der Region der

Kunden zu vermarkten.

Die Rahmenvereinbarung dürfte folgende Auswirkungen auf die Finanzlage

haben:

Umsatzprognose für 2016 gesenkt: Da Umsätze und Erträge im Zusammenhang mit

einem CIGS-Auftrag in der Prognose 2016 enthalten waren und diese nun

definitiv nicht mehr in 2016 realisiert werden, hat das Unternehmen die

Guidance gesenkt und erwartet nun Erlöse auf Höhe des Vorjahres (zuvor:

deutliche Steigerung).

Einbringung der MCT GmbH: Die Einbringung hätte einen positiven Einfluss

auf die Erträge in 2017, da Manz den Buchwert der Gesellschaft bereits

vollständig abgeschrieben hat. Durch die Einbringung entfallen zudem die

laufenden Betriebskosten der MCT GmbH (MONe: 12-15 Mio. Euro p.a.), wodurch

der EBIT-Break-even-Level in 2017 etwas unter 300 Mio. Euro liegen dürfte.

CIGS-Aufträge: Der Großteil der Umsätze aus der Abwicklung der

CIGS-Aufträge dürfte in 2017 anfallen (MONe: 150 Mio. Euro), ein kleinerer

Teil noch in 2018 (MONe: 50 Mio. Euro). Wir erwarten einen EBIT-Beitrag

i.H.v. 12-15 Mio. Euro aus den genannten Aufträgen. Zudem rechnen wir für

die Folgejahre mit weiteren Orders in signifikanter Höhe.

Fazit: Auch wenn der Prozess bisher länger gedauert hat als erwartet,

erhöht sich durch die Rahmenvereinbarung u.E. die Wahrscheinlichkeit, dass

Manz die CIGS-Aufträge nun realisieren kann. Dementsprechend gehen wir nun

von einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen aus und haben unser

Modell anhand der oben skizzierten Daten angepasst. Durch die Anpassungen

erhöht sich das Kursziel auf 40,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro). Angesichts des

Upsides von 22% stufen wir die Aktie auf Kaufen hoch.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research -Häusern in

Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine

Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega

unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren,

Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte'

und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die

Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und

Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen

gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum

Leistungsspektrum der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/14457.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.





