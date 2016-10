"Original-Research: Emerita Resources Corp - von Rockstone Research "

Einstufung von Rockstone Research zu Emerita Resources Corp.

Unternehmen: Emerita Resources Corp.

ISIN: CA29102L1094

Anlass der Studie: Report #1

Empfehlung: -

seit: 28.10.2016

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

// Emerita hat Aussicht auf Erhalt des Aznalcollar

Zink-Blei-Silberprojektes in Spanien //

Heute berichtete Emerita Resources Corp. (TSX.V: EMO; Frankfurt: LLJ, WKN:

A2AL6D), dass das Landgericht im spanischen Sevilla auf einen Einspruch

zugunsten von Emerita entschieden hat. Es geht um die Klage über das

Vorhandensein von Tatsachenverdrehung im Fall der Aznalcóllar

Projektausschreibung.

Emerita partizipierte an einer öffentlichen Ausschreibung zur Akquisition

vom Aznalcóllar Projekt in der spanischen Region Andalusien. Aznalcóllar

ist eine zuvor produzierende Zink-Blei-Silbermine, die in den 1990er Jahren

in Betrieb war und aufgrund einer Kombination aus niedrigren Zinkpreisen

und einem Abgängebeckenunfall geschlossen wurde. Anschliessend

rehabilitierte die Regierung das Gelände und aufgrund dem

Beschäftigungsnachfragedruck der hiesigen Bevölkerung wurde eine

Ausschreibung initiiert, um die Mine wieder in Betrieb zu nehmen - die

Ausschreibung wurde von allen politischen Parteien einstimmig unterstützt.

Die öffentliche Ausschreibung war in 2 Phasen unterteilt. Der erste Schritt

umfasste eine finanzielle Qualifizierungsrunde, woraufhin Emerita und ein

lokales spanisches Unternehmen namens Minorbis die Einzigen waren, die sich

für die zweite Runde qualifizierten.

Die zweite Runde erforderte einen detaillierten technischen Plan für die

Projektentwicklung. Emerita hatte einen entsprechenden Minenplan,

Umweltmanagementplan und Wassermanagementplan (von der Bundeswasserbehörde

gebilligt) eingereicht und öfffentliche Gemeindedebatten abgehalten. Das

andere Unternehmen hatte keine Expertise und reichte daher einen

signifikant minderwertigen Antrag ein.

2015 wurde die Ausschreibung vergeben, wobei es einen Aufschrei gab, als

Minorbis mit einem hauchdünnen Vorsprung als Gewinner ausgerufen wurde.

Nach Überprüfung der Details wurde es jedoch klar, dass dies nicht der Fall

sein durfte , woraufhin Emerita die Entscheidung anfechtete und Anzeige

über Korruption gegen das Gremium erstattete.

Laut heutiger Pressemitteilung hat das Gericht zugunsten von Emerita

entschieden. Im Falle eines kriminellen Begehens während einer öffentlichen

Ausschreibung muss die stattgefundene Vergabe abgesprochen werden und dem

nächsten qualifizierenden Bewerber zugesprochen werden. In diesem Fall ist

Emerita der einzige qualifizierende Bieter und erwartet dementsprechend die

Projektvergabe nach Prozessabschluss.

Die neuesten Nachrichten über den Fall der Aznalcóllar Projektausschreibung

ist auf den Titelseiten grosser spanischer Zeitungen, wie z.B. Elmundo,

ElPais, LaRazon, ElCorreo, CanalSur, ElConfidencial, LaVanguardia,

DiarioDeSevilla, Europapress, CadenaSER, AndaluciaInformacion,

EntornoInteligente

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/14419.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

http://www.rockstone-research.com.

Kontakt für Rückfragen

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.





Dazu wallstreet-online.de:













Heute berichtete Emerita Resources Corp , dass das Landgericht im spanischen Sevilla auf einen Einspruch zugunsten von Emerita entschieden hat . BIG: Emerita hat Aussicht auf Erhalt des Aznalcollar Zink-Blei-Silberprojektes in Spanien. Es geht um die Klage über das Vorhandensein von Tatsachenverdrehung im Fall der Aznalcóllar Projektausschreibung.



Emerita partizipierte an einer öffentlichen Ausschreibung zur Akquisition weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt weiter:





EMERITA gibt bekannt, dass das Gericht in Sevilla im Berufungsverfahren zu Aznalcóllar zugunsten von Emerita entschieden

hat











Toronto, Ontario, 28 . EMERITA gibt bekannt, dass das Gericht in Sevilla im Berufungsverfahren zu Aznalcóllar zugunsten von Emerita entschieden hat. Oktober 2016 – Emerita Resources Corp. (das

„Unternehmen“ oder „Emerita“) (TSX-V: EMO) freut sich bekannt zu geben, dass das

Landesgericht von Sevilla, weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Oct 28, 2016) - Emerita Resources Corp . Emerita Announces That the Seville Court has Ruled in Emerita's Favour With Respect to the Aznalcóllar Appeal. (the "Company" or "Emerita") (TSX VENTURE:EMO) is pleased to announce that the

Provincial Court of Seville, an appellate court, has ruled in favour of Emerita in its appeal of the lower court's decision that there was not sufficient evidence of any criminal act in the weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - Oct 27, 2016) - GrowMax Resources Corp . GrowMax Resources Announces Filing of Preliminary Economic Assessment. (TSX VENTURE:GRO) ("GrowMax" or the "Company") is pleased to announce the filing of the Preliminary

Economic Assessment ("PEA") on SEDAR for its Bayovar 7 phosphate project on its property located in the Sechura Desert, Peru.





The Technical Report was filed on SEDAR weiterlesen ...

Meldung von ariva.de: Stephan Bogner, Rockstone Research: Der erste grosse Verkaufsvertrag für Canadian Zeolite weiterlesen ...





























N24.de berichtet dazu: Ceta -

Deutsche Wirtschaft warnt vor Scheitern weiterlesen ...

Dazu schreibt zeit.de weiter: Europäische Union: Wirtschaft entsetzt über drohendes Scheitern von Ceta weiterlesen ...

ariva.de schreibt weiter: Björn Junker, Chefredakteur GOLDINVEST.de: Blackham Resources ? Produktion auf ?Matilda? soll deutlich steigen weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktien-meldungen.de: IRW-News: International Lithium Corp. : International Lithium Corp. und Pioneer Resources erweitern Konzessionsgebiete und entsenden Arbeitsteams in die Lithium-Pegmatit-Projekte Mavis und Raleigh in Ontario, Kanada weiterlesen ...

rohstoff-welt.de berichtet dazu: Silver One Resources schließt Kauf der mexikanischen Silberprojekte von First Mining Finance ab weiterlesen ...