"One Square Advisory Services GmbH: HPI AG - HPI erzielt Einigung mit weiteren Gläubigern und schließt ..."

14.11.2016 / 17:16

MĂŒnchen, den 14.11.2016: die HPI AG hat am heutigen Tage mitgeteilt, dass

mit den GlĂ€ubigern eines Darlehens ĂŒber EUR 1,3 Mio. und den GlĂ€ubigern der

Wandelanleihe (WKN A1MA6Z) mit einem gezeichnetem Betrag von nominal EUR

750.000,- Einigungen ĂŒber Teilverzichte und LaufzeitverlĂ€ngerungen gegen

eine Erhöhung der jeweiligen Verzinsung erzielt werden konnten.

Die aktualisierten Anleihebedingungen der Wandelanleihe WKN A1MA6Z sind auf

der Homepage der HPI AG unter http://www.hpi-ag.com/investor-relations/

anleihen.html abrufbar.

Somit konnte die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten weitgehend

abgeschlossen werden. Die Maßnahmen umfassen:

- Zwei Barkapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt EUR 1,15 Mio.

- VollstÀndige Ablösung der Bankverbindlichkeiten

- Forderungsverzichte in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio.

- Wandlung von ca. EUR 11,2 Mio. Finanzverbindlichkeiten aus Anleihen und

Darlehen in solche mit Nachrang bzw. Eigenkapitalcharakter oder in

Aktien

- Reduzierung des nicht nachrangigen Fremdkapitals von ursprĂŒnglich ca.

EUR 15,3 Mio. auf nunmehr ca. EUR 2,5 Mio.

Einigung mit GlÀubigern:

http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/hpi-hpi-erzielt-einigung-mit-weiteren-

glaeubigern/?newsID=972151

Abschluss der Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten: http://

www.dgap.de/dgap/News/corporate/hpi-restrukturierung-der-

finanzverbindlichkeiten-erfolgreich-abgeschlossen/?newsID=972155

Die One Square Advisory Services GmbH wird die von ihnen vertretenen

AnleiheglĂ€ubiger ĂŒber die weiteren Entwicklungen informieren und steht fĂŒr

RĂŒckfragen, insbesondere unter info@onesquareadvisors.com zur VerfĂŒgung.

