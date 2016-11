One Square Advisory Services GmbH: HPI AG - HPI erzielt Einigung mit weiteren Gläubigern und schließt Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich ab

München, den 14.11.2016: die HPI AG hat am heutigen Tage mitgeteilt, dass mit den Gläubigern eines Darlehens über EUR 1,3 Mio. und den Gläubigern der Wandelanleihe (WKN A1MA6Z) mit einem gezeichnetem Betrag von nominal EUR 750.000,- Einigungen über Teilverzichte und Laufzeitverlängerungen gegen eine Erhöhung der jeweiligen Verzinsung erzielt werden konnten.

Die aktualisierten Anleihebedingungen der Wandelanleihe WKN A1MA6Z sind auf der Homepage der HPI AG unter http://www.hpi-ag.com/investor-relations/ anleihen.html abrufbar.

Somit konnte die Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten weitgehend abgeschlossen werden. Die Maßnahmen umfassen:

- Zwei Barkapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt EUR 1,15 Mio.

- Vollständige Ablösung der Bankverbindlichkeiten

- Forderungsverzichte in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio.

- Wandlung von ca. EUR 11,2 Mio. Finanzverbindlichkeiten aus Anleihen und Darlehen in solche mit Nachrang bzw. Eigenkapitalcharakter oder in Aktien

- Reduzierung des nicht nachrangigen Fremdkapitals von ursprünglich ca. EUR 15,3 Mio. auf nunmehr ca. EUR 2,5 Mio.

Zu den Nachrichten der Gesellschaft:

Einigung mit Gläubigern:

http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/hpi-hpi-erzielt-einigung-mit-weiteren- glaeubigern/?newsID=972151

Abschluss der Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten: http:// www.dgap.de/dgap/News/corporate/hpi-restrukturierung-der- finanzverbindlichkeiten-erfolgreich-abgeschlossen/?newsID=972155

Die One Square Advisory Services GmbH wird die von ihnen vertretenen Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter info@onesquareadvisors.com zur Verfügung.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München info@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

14.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

520619 14.11.2016





