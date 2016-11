"NÜRNBERG - Angesichts des Wandels in der Automobilbranche von Verbrennungsmotoren zu alternativen Antrieben bangt ..."

kündigte am Mittwoch an, seine erste eigene Batteriefabrik in Deutschland zu bauen. Der Gewerkschaftschef ist optimistisch, dass auch die bayerischen Unternehmen in der Lage seien, allein oder gemeinsam eine eigene Fertigung für Stromtanks im Freistaat auf die Beine zu stellen. "E-Mobilität und Brennstoffzelle werden langfristig den Verbrennungsmotor ablösen", zeigte sich Wechsler überzeugt. Und weiter: "Wer künftig die Kompetenz in der Speichertechnologie hat, wird das Rennen machen."

Im Freistaat hingen mehr als 500 000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Autobau. "Diese Beschäftigung können wir nur annähernd halten, wenn Bayern bei der E-Mobilität in eine Führungsposition kommt. Und das geht nur mit einer eigenen Batteriezellenfertigung."

Aufgabe des Staates sei, für eine flächendeckende Infrastruktur mit Ladestationen zu sorgen. Denn Elektroautos seien nur attraktiv, wenn sie eine größere Reichweite bekommen und überall aufgeladen werden können. Die Regierung müsse diesen Umbruch gestalten, anstatt ihm zuzuschauen. "Es geht um Hunderttausende Beschäftigte."

Als Beispiel für die Zuliefererindustrie, die unter einem genauso hohen Druck stehe, nannte die Gewerkschaft Nürnberg. Hier arbeiteten etwa 12 000 Beschäftigte im Bereich Verbrennungsmotor. Nach dem Verlust von anderen Branchen wie der Elektroindustrie müsse die Region "aufpassen, dass ihr mit der Autoindustrie nicht das Gleiche passiert", sagte Wechsler.





