"NÜRNBERG - Angesichts des Wandels in der Automobilbranche von Verbrennungsmotoren zu alternativen Antrieben bangt ..."

dpa.de meldet: MÜNCHEN - Europas größter Autobauer Volkswagen kommt Forderungen der Belegschaft entgegen und will seine erste Batteriefabrik in Deutschland bauen . Erste VW-Batteriefabrik soll in Deutschland gebaut werden. Vorstandschef Matthias Müller bestätigte auf der Branchentagung "Autogipfel" des "Handelsblatts" am Mittwoch in München, dass das erste Werk des Volkswagenkonzerns für die Stromtanks in der Heimat entstehen soll. Die Arbeitnehmerseite hatte darauf gedrungen - infolge der verstärkten Ausrichtung auf Elektromotoren stehen die VW-Werke, die Komponenten für den Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren fertigen, unter Druck. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: MÜNCHEN - Europas größter Autobauer Volkswagen will seine erste Batteriefabrik in Deutschland bauen . VW-Chef Müller: Erste Batteriefabrik wird in Deutschland entstehen. Das bestätigte Vorstandschef Matthias Müller auf dem Branchenkongress "Autogipfel" des "Handelsblatts" am Mittwoch in München. Seit geraumer Zeit wird spekuliert, ob VW die Batteriefertigung als Ersatz für wegfallende Arbeit im Zuge der stärkeren Elektromobilität auch in Deutschland hochzieht. Das ist eine Forderung der Arbeitnehmerseite im gerade auszuhandelnden Zukunftspakt zwischen Arbeitgeber und Belegschaft. Mit dem Pakt soll die renditeschwache Pkw-Kernmarke mit dem VW-Logo fit gemacht werden. Nach früheren dpa-Informationen ist eine Batteriefabrik in Salzgitter auf der Agenda. Das dortige Werk für Verbrennungsmotoren verliert in den kommenden Jahren absehbar Arbeit. Zur Zahl möglicher Mitarbeiter in solchen Werken wollte sich Müller nicht äußern. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: Berlin - Die Bundesregierung wird heute eine neue «Cybersicherheitsstrategie für Deutschland» auf den Weg bringen . Kabinett berät Strategie für Cybersicherheit. Experten gehen davon aus, dass Innenminister Thomas de Maizière massiv in den Ausbau einer neuen digitalen Sicherheitsarchitektur investieren möchte. Polizei, Bundeswehr, Regierung und Wirtschaft sollen demnach besser vernetzt, bestehende Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gestärkt und neue Institutionen aufgebaut werden. Die Bundesregierung reagiert damit auch auf den Cyber-Angriff auf den Bundestag im Sommer 2015. weiterlesen ...

