erhältlich.Über Northern Iron Corp.Northern Iron Corp ist im Besitz von drei höchst aussichtsreichen Lithiumkonzessionsgebieten inund Arizona.Jackpot Lake - Moapa Valley, Nevada- 140 Claims mit einer Grundfläche von 2.800 Acres zu 100 % im Besitz des Unternehmens- 35 km nordöstlich von Las Vegas- 1976 entnahm der USGS 129 Kernproben- die(Spektrographie und Atomabsorption) von 135 Flusssedimentproben bestätigten das Potenzial für Lithiumminerallagerstätten- Lithiumwerte von bis zu 550 ppm, im Schnitt 175 ppmWilcox Playa -Arizona- 1.400 Acres am Ufer des Wilcox Playa, einem trockenen Seebett- 1976 grenzte der USGS dieses Gebiet als einen der aussichtsreichsten Standorte für Lithiumsolen ab, vergleichbar mit Clayton Valley- der USGS identifizierte eine 22 Quadratmeilen große Anomalie mit hoher elektrischer Konduktivität, die als unterirdisches Solfeld ohne hydrologischen Ablauf interpretiert wirdLithiumzielgebiet Little Rock - Yavapai County, Arizona- hochgradiger, lithiumreicher Seeton;- Zielgebiet befindet sich 2.500 m entlang des Streichens; Mächtigkeit von ~20 m;- 2007 durch elektromagnetische Messung identifiziert:- großer Körper mit hoher elektrischer Konduktivität- Rhyolit-Tuffstein mit Tonalterierung- Stichprobe mit 172 ppm Li:- Sedimente im Clayton Valley enthalten zwischen 93 und 220 ppmTimothy Marsh (PHD, P. Eng), ein qualifizierter Sachverständiger, hat die Veröffentlichungen und Berichte in Bezug auf diese Projekte angefertigt.Northern Iron ist außerdem im Besitz von fünf Eisenerz-(Magnetit)-Konzessionsgebieten in der Region Red Lake in der kanadischen Provinz Ontario. Red Lake ist ein traditionelles Bergbaugebiet, in dem Northern Iron über zwei Projekte, die ehemals aktive Mine Griffith und das Konzessionsgebiet Karas, verfügt, die sich beide im Erschließungsstadium befinden.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden von keiner Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt.Für neueste Nachrichten, Branchenanalysen und Feedback folgen Sie uns bitte auf Facebook, Twitter, LinkedIn,Plus und YouTube.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Pressekontakt:Basil BothaPresidentCEONorthern Iron Corp.Tel: 604-566-8570Fax: 604-602-9868E-Mail: bbotha@northernironcorp.com Website: www.northernironcorp.com

