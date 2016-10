Nordhorn - Brand am Kanu-Camp/ Kinderspielparadies Crocky

Nordhorn - Bereits in den frühen Morgenstunden des 02.10.2016 kam es zu einem Brand auf dem Gelände des Kanu-Camp Nordhorn an der Wehrmaate. Der Brand griff auch auf die große Halle des Kinderspielparadieses "Crocky" über. Die Ermittlungen der Polizei Nordhorn haben ergeben, dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss. Es wurden drei Blechdosen, in denen offensichtlich brennbare Flüssigkeit transportiert wurden, aufgefunden. Diesbezüglich wurde in den Grafschafter Nachrichten bereits ein Zeugenaufruf veröffentlicht. Die weiteren Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Brandstifter offensichtlich auch eine Taschenlampe am Brandort zurückgelassen hat (siehe Bilder). Die Polizei Nordhorn bittet erneut um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Taschenlampe machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn unter (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

