"NIESTETAL - Ein neuerlicher Preisverfall bremst den Solartechnikhersteller SMA auf seinem Erholungskurs heftig aus "

Der operative Gewinn (Ebit) soll nun bei 60 bis 70 Millionen Euro landen, zuvor lag das Ziel bei 80 bis 120 Millionen. Im vergangenen Jahr hatte sich SMA nach längerer Durststrecke unter anderem dank eines harten Sparprogramms wieder in die schwarzen Zahlen gearbeitet und operativ 34,3 Millionen Euro verdient. Im dritten Quartal sackte der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um fast 20 Prozent auf gut 220 Millionen Euro ab. Das soll sich auf gut 20 Millionen Euro belaufen, vor einem Jahr waren es 18,3 Millionen Euro. SMA-Aktien brachen als Reaktion auf die Nachricht um mehr als 15 Prozent ein.





Dazu wallstreet-online.de: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose

für das laufende Geschäftsjahr



24 10 2016 / 13:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich



---------------------------------------------------------------------------



Corporate . SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de: SMA Solar Technology AG / Key word(s): Change in Forecast

SMA Solar Technology AG: Managing Board of SMA Solar Technology AG Decreases

Forecast for Current Fiscal Year



24 10 2016 / 13:43

The issuer is solely responsible for the content of this announcement



---------------------------------------------------------------------------



SMA . SMA Solar Technology AG: Managing Board of SMA Solar Technology AG Decreases Forecast for Current Fiscal Year. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr . SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr. weiterlesen ...

Dazu schreibt dgap.de weiter: SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 . SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr. weiterlesen ...

Mitteilung von finanztreff.de: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...





























Dazu berichtet boerse-online.de weiter: Halloween lässt bei Unternehmen die Kassen klingeln weiterlesen ...

wzonline.de schreibt dazu: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Dazu t-online.de weiter: Deutsche Industrie hebt Wachstumsprognose weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: SMA Solar Technology-Aktie: Technische Gegenbewegung immer wieder möglich - Erstes Kursziel 30 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet finanztreff.de weiter: Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung weiterlesen ...